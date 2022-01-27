Из-за пандемии COVID-19 изменились правила въезда в некоторые страны. Впрочем, Египет открыт для туристов и для въезда необходимо выполнить достаточно простые условия.

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Правила въезда в Египет

Туристы должны предоставить сертификат о полной вакцинации (2 дозы) одним из препаратов: Pfizer, Sinovac, Moderna, Johnson&Johnson, Astrazeneca. Сертификат обязательно должен быть распечатанным и с мокрыми печатями – электронную версию в Египте не принимают.

Если сертификата нет, нужно продемонстрировать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до въезда. Также подходит экспресс-тест на антинген, сделанный в течение 24 часов до прилета.

После прилета вам придется оплатить визу – 25 долларов. Те, кто планирует отдыхать только в Шарм-эль-Шейхе, не выезжая на территорию материкового Египта, могут не платить этот сбор.

Когда лучше всего ехать в Египет

Отдых на морских курортах доступен в течение всего года. Однако с ноября по март можно застать сезон ветров.

Есть отели, расположенные в уютных бухтах – именно туда лучше всего ехать в зимний сезон. Считается, что в Шарм-эль-Шейхе ветер слабее, чем в Хургаде. Однако это зависит от погоды в конкретный день – и в Хургаде можно хорошо отдохнуть зимой.



Некоторые отели имеют собственные коралловые рифы / Фото Unsplash

О чем нужно узнать перед поездкой

Следует поинтересоваться, есть ли у отеля собственный коралловый риф. Если да, то это очень приятный бонус – вы ведь сможете ежедневно наблюдать за невероятно красочными обитателями рифа.

Также обязательно узнайте, есть ли пологий заход в море. Некоторые отели предлагают купаться с понтона, длина которого может составить километр. Для семей с маленькими детьми это вряд ли удобно.



Узнайте больше о территории вашего отеля / Фото Unsplash

Есть много отелей, расположенных на скалах, а их территория имеет несколько уровней. К морю также приходится спускаться по лестнице. Если такой вариант не для вас, обязательно поинтересуйтесь расположением отеля, прежде чем бронировать путешествие.

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Что взять на отдых

Египетское солнце довольно жаркое, поэтому не забудьте достаточное количество солнцезащитного крема с высоким уровнем защиты. Также позаботьтесь о панамке, кепке или шляпе, которые уберегут голову от перегрева.



Ходить в купальнике вне пляжа нельзя / Фото Unsplash

Кроме привычных купальников, не забудьте также и о легкой, но достаточно закрытой одежде. Именно в такой лучше выходить в город, ведь Египет – мусульманская страна, где принято прятать свое тело под одеждой. Туристам следует соблюдать эти правила и не проявлять неуважения к местному населению.

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