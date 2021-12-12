Амулеты и жертвоприношения: 7 турецких традиций, которые впечатлят туристов

В Турции есть множество уникальных традиций, которые не встретишь в других странах. Узнайте, какие из местных обычаев считают наиболее интересными.

Узнайте, какие сувениры популярны в Турции, почему турки приносят животных в жертву и как проводят ночь перед свадьбой. Турецкие традиции уходят корнями в старину и глубоко уважаемы до сих пор.

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Амулет назар



Название этого амулета можно перевести как "злой глаз" / Фото Unsplash

Этот сувенир является одним из самых популярных в Турции. Голубые глаза делают из стекла. Их цель – "оттолкнуть" негативную энергию, которая может угрожать человеку.

Интересно, что согласно поверью именно голубые глаза самые "злые" и выделяют "отрицательную энергию". Призвание стеклянного глаза – стать щитом от чужих злых мыслей.

Часто эти амулеты прикалывают к одежде новорожденных, цепляют над дверью в домах и даже офисах.

Сватовство



Семья жениха перед свадьбой приходит в гости к девушке / Фото Unsplash

Когда семья хочет женить сына, сначала старшие люди приходят в гости к потенциальной невесте. Считается, что именно семья должна определить, подходит ли девушка их сыну.

Во время обряда сватовства невеста делает кофе по-турецки и подает будущим свекрам. В это время они тщательно рассматривают девушку.

Турецкий чай



В Турции чай подают в магазинах, офисах и даже в парикмахерских / Фото Unsplash

Этот крепко-красный напиток подают в стакане, имеющем форму тюльпана. Турецкий чай является составной частью местного гостеприимства.

Где бы вы ни были в Турции, вам непременно подадут чашку чая в знак приветствия.

Ночь хны

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Перед свадьбой руки невесты окрашивают хной / Фото Unsplash

Так называют ночь перед свадьбой. В это время на руки невесты наносят узоры хной. Традиционно хна символизирует кровь, знаменующую переход невесты от девушки к женщине.

Борьба в масле



Мужчины обмазываются маслом перед борьбой / Фото MK-Turkey

Этот вид спорта очень популярен в Турции. Борцы обмазываются оливковым маслом и соревнуются в силе и ловкости. Такие матчи могут длиться до 40 минут и очень увлекают зрителей.

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Громкие сигналы авто



Сигналы авто могут символизировать торжественное событие / Фото Unsplash

Турки славятся нетерпением, когда речь идет об управлении машиной. Они часто и протяжно сигналят друг другу на дороге.

Впрочем, у сигналов авто есть еще один смысл. Ими также "объявляют" о празднике или торжественном событии. Турки сигналят во время свадебной церемонии и даже когда отправляют родственника на военную службу.

Жертвоприношение



Многие приносят в жертву животных / Фото Unsplash

В конце священного месяца Рамадана турки традиционно приносят в жертву животное, а его мясо раздают бедным.

Жертвы приносят не только после Рамадана. Популярным стало делать это в другое время, когда нужен успех в определенном деле. К примеру, когда местные жители хотят отдать замуж дочь или устроиться на хорошую работу.

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