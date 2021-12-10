Турецкая кухня очень вкусная. Десерты и сладости занимают в ней важное место. Путешественникам стоит попробовать разные виды вкусностей и выбрать те, которые понравятся больше всего.

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Рахат-лукум



Рахат-лукум / Фото Википедия

Это лакомство завоевало особую любовь туристов. Рахат-лукум делают на основе сахарного сиропа, дополняя массу кусочками орехов, молоком или фруктовыми наполнителями.

Рахат-лукум в Турции часто продается на развес. Однако для сувениров лучше покупать варианты в коробке – так вы сможете довезти лакомство целиком.

Стоимость: можно найти маленькие упаковки, которые стоят 1 – 2 доллара. Большая коробка, в которой может быть до килограмма лакомства, обойдется около 10 долларов.

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Халва



Турецкая халва / Фото Little green spoon

Турецкую халву делают на основе тахинной пасты – поэтому она совсем не похожа на привычную нам халву из семян подсолнечника.

Тахинную пасту делают из семян кунжута. Это лакомство очень вкусное, но калорийное – лучше им не злоупотреблять.

В супермаркетах и ​​на базарах можно найти множество вариантов халвы: как чистую, так и с орешками, шоколадом, ванилью и так далее. Особой популярностью пользуется халва с фисташками.

Стоимость: десерт стоит от 2 до 5 долларов за 250 грамм. Цена зависит от упаковки и добавок к халве.

Пахлава



Тесто пахлавы пропитывают медом / Фото Unsplash

Пахлава – десерт из слоеного теста, пропитанного медовым сиропом и наполненного орешками. В турецкой пахлаве используют миндаль, фисташки и грецкий орех.

Стоимость: Этот десерт достаточно дорогой – полкилограмма стоят около 10 долларов.

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Кадаиф



Кадаиф / Фото Samggroup

Кадаиф – турецкие рулетики из теста. Десерт выглядит очень необычно – его выпекают из тоненьких нитей теста, в результате чего изделие становится очень хрустящим.

Тесто пропитывают медовым сиропом, как и пахлаву. Необычный десерт также называют "волосами ангела".

Можно найти рулетики с ореховой начинкой, а также политые сиропом.