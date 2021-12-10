Турецкая кухня очень вкусная. Десерты и сладости занимают в ней важное место. Путешественникам стоит попробовать разные виды вкусностей и выбрать те, которые понравятся больше всего.
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Рахат-лукум
Рахат-лукум / Фото Википедия
Это лакомство завоевало особую любовь туристов. Рахат-лукум делают на основе сахарного сиропа, дополняя массу кусочками орехов, молоком или фруктовыми наполнителями.
Рахат-лукум в Турции часто продается на развес. Однако для сувениров лучше покупать варианты в коробке – так вы сможете довезти лакомство целиком.
Стоимость: можно найти маленькие упаковки, которые стоят 1 – 2 доллара. Большая коробка, в которой может быть до килограмма лакомства, обойдется около 10 долларов.
Халва
Турецкая халва / Фото Little green spoon
Турецкую халву делают на основе тахинной пасты – поэтому она совсем не похожа на привычную нам халву из семян подсолнечника.
Тахинную пасту делают из семян кунжута. Это лакомство очень вкусное, но калорийное – лучше им не злоупотреблять.
В супермаркетах и на базарах можно найти множество вариантов халвы: как чистую, так и с орешками, шоколадом, ванилью и так далее. Особой популярностью пользуется халва с фисташками.
Стоимость: десерт стоит от 2 до 5 долларов за 250 грамм. Цена зависит от упаковки и добавок к халве.
Пахлава
Тесто пахлавы пропитывают медом / Фото Unsplash
Пахлава – десерт из слоеного теста, пропитанного медовым сиропом и наполненного орешками. В турецкой пахлаве используют миндаль, фисташки и грецкий орех.
Стоимость: Этот десерт достаточно дорогой – полкилограмма стоят около 10 долларов.
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Кадаиф
Кадаиф / Фото Samggroup
Кадаиф – турецкие рулетики из теста. Десерт выглядит очень необычно – его выпекают из тоненьких нитей теста, в результате чего изделие становится очень хрустящим.
Тесто пропитывают медовым сиропом, как и пахлаву. Необычный десерт также называют "волосами ангела".
Можно найти рулетики с ореховой начинкой, а также политые сиропом.
Стоимость: цена зависит от начинки и начинается от 7 долларов за полкилограмма.