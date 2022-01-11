Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Из-за такого ажиотажа среди туристов даже перенесли Анатолийский дипломатический форум. В прошлом году он состоялся в июне, в этом году пройдет гораздо раньше – 11 – 13 марта.

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Турцию посетили почти 30 миллионов людей

Количество туристов, которые едут в эту страну, впечатляет. За 2021 год Турцию посетило около 29 миллионов путешественников.

Туристическая сфера заработала 24 миллиарда долларов. Этот потрясающий результат стал возможным потому, что в стране была введена программа сертификации безопасного туризма.



Турция – очень популярное направление среди путешественников / Фото Unsplash

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Украинцы массово ехали в Турцию. Сервис Aviasales сообщил, что эта страна стала самым популярным направлением среди отечественных туристов в 2021 году.