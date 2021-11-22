Бассейн, кинотеатр и спортзал: в чем разница между 3 и 5-звездочными отелями

22 ноября 2021 , 13:28
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От класса гостиницы обычно зависит цена путевки. Итак, туристам стоит узнать, чем разные отели отличаются друг от друга перед тем, как бронировать поездку.

Расположение, качество услуг, близость к морю – все это влияет на "звездность" гостиницы. В пятизвездочном отеле должно быть соответствующее количество комнат, а гостям доступен широкий перечень удобств.

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Требования к трехзвездочной гостинице

В таком заведении обязательно должны быть:

  • светящаяся вывеска,
  • парадный вход для гостей и отдельный служебный вход,
  • пожарная сигнализация, отопление, система кондиционирования, холодная и горячая вода,
  • телефоны в комнатах и ​​вестибюлях,
  • в каждой комнате должен быть санузел,
  • минимальная площадь одноместного номера – 8 квадратных метров,
  • санитарные помещения общего пользования,
  • питьевая вода в бутылках,
  • сейфы,
  • помещение общественного пользования с мебелью, коврами и декоративными композициями.


К каждому классу отелей есть конкретные требования / Фото Unsplash

Также в трехзвездочном отеле не обойтись без круглосуточной стойки регистрации, регулярной уборки номеров, сервиса по доставке багажа, замене полотенец и постельного белья. 

Здесь вы должны найти еще и парикмахерскую, услуги по хранению багажа, обмен валюты, вызов такси, глажку, чистку обуви, и, конечно, стоянку для автомобилей.

К курортным гостиницам предъявляют еще одно требование –  наличие бассейна. Персонал должен работать в униформе и иметь бейджики с именами.

За все это вы можете платить не только наличными, но и кредитной картой.

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Требования к пятизвездочной гостинице

Отель, имеющий пять звезд, обязан обеспечить весь сервис, перечисленный выше. Но к таким заведениям требований гораздо больше:

  • в комнатах должен быть минибар,
  • гости могут заказать любые услуги, не выходя из номера,
  • в пятизвездочном отеле должна быть большая территория и просторные комнаты,
  • в здании отеля должно быть несколько лифтов,
  • площадь двухместного номера должна составлять не менее 12 квадратных метров,

Обычно в пятизвездочных отелях есть несколько разных бассейнов. Еда здесь лучше и разнообразнее, отделка гостиницы и комнат – красивее. Также в отелях высшего класса могут быть более дорогая мебель и техника в номерах. Гостям здесь предлагают больше развлечений: например, ночной клуб, тренажерный зал, кинотеатр. 

Автор: Аліна Рудченко