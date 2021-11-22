Бассейн, кинотеатр и спортзал: в чем разница между 3 и 5-звездочными отелями

От класса гостиницы обычно зависит цена путевки. Итак, туристам стоит узнать, чем разные отели отличаются друг от друга перед тем, как бронировать поездку.

Расположение, качество услуг, близость к морю – все это влияет на "звездность" гостиницы. В пятизвездочном отеле должно быть соответствующее количество комнат, а гостям доступен широкий перечень удобств.

Читайте также Вместо Буковеля и Европы: самые популярные горнолыжные курорты Турции

Требования к трехзвездочной гостинице

В таком заведении обязательно должны быть:

светящаяся вывеска,

парадный вход для гостей и отдельный служебный вход,

пожарная сигнализация, отопление, система кондиционирования, холодная и горячая вода,

телефоны в комнатах и ​​вестибюлях,

в каждой комнате должен быть санузел,

минимальная площадь одноместного номера – 8 квадратных метров,

санитарные помещения общего пользования,

питьевая вода в бутылках,

сейфы,

помещение общественного пользования с мебелью, коврами и декоративными композициями.



К каждому классу отелей есть конкретные требования / Фото Unsplash

Также в трехзвездочном отеле не обойтись без круглосуточной стойки регистрации, регулярной уборки номеров, сервиса по доставке багажа, замене полотенец и постельного белья.

Здесь вы должны найти еще и парикмахерскую, услуги по хранению багажа, обмен валюты, вызов такси, глажку, чистку обуви, и, конечно, стоянку для автомобилей.

К курортным гостиницам предъявляют еще одно требование – наличие бассейна. Персонал должен работать в униформе и иметь бейджики с именами.

За все это вы можете платить не только наличными, но и кредитной картой.

К теме Как проверить, качественно ли убрали ваш номер в отеле: лайфхаки от путешественников

Требования к пятизвездочной гостинице

Отель, имеющий пять звезд, обязан обеспечить весь сервис, перечисленный выше. Но к таким заведениям требований гораздо больше:

в комнатах должен быть минибар,

гости могут заказать любые услуги, не выходя из номера,

в пятизвездочном отеле должна быть большая территория и просторные комнаты,

в здании отеля должно быть несколько лифтов,

площадь двухместного номера должна составлять не менее 12 квадратных метров,

Обычно в пятизвездочных отелях есть несколько разных бассейнов. Еда здесь лучше и разнообразнее, отделка гостиницы и комнат – красивее. Также в отелях высшего класса могут быть более дорогая мебель и техника в номерах. Гостям здесь предлагают больше развлечений: например, ночной клуб, тренажерный зал, кинотеатр.