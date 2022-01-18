Без третьей дозы не пустят: как изменились правила въезда в Абу-Даби

Столица ОАЭ будет впускать только туристов, которые уже вакцинировались бустерной дозой. Тех, у кого ее нет, больше не считают полностью вакцинированными.

Из-за штамма Омикрон эмират Абу-Даби закрывается для тех, кто еще не вакцинировался третьей дозой. Путешественникам предстоит предъявить так называемый "зеленый пропуск", который будет свидетельствовать о наличии у них бустерной дозы вакцины.

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Без третьей дозы не упустят

Об этом решении сообщили в государственном приложении для контроля здоровья. Теперь все люди, которые въезжают в столицу Эмиратов, должны быть вакцинированы бустерной дозой.

Те, кто не получил третью дозу вакцины, по крайней мере через 6 месяцев после второй, считаются неполностью вакцинированными.



ПЦР-тест также является обязательным условием въезда в ОАЭ / Фото с Unsplash

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Также туристы, желающие въехать в эмират, должны обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус.

"Зеленый пропуск" потребуют при входе в общественные места и административные здания.

В Объединенных Арабских Эмиратах один из самых высоких показателей вакцинации по всему миру. Как сообщают местные органы здравоохранения, в стране полностью вакцинировано более 90 процентов населения.