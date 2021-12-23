Безопасность на курортах: для чего украинские полицейские поедут в Турцию
Источник:dip.org.ua
Представители украинской полиции помогут своим турецким коллегам расследовать правонарушения, связанные с отечественными туристами. Благодаря украинским стражам порядка должна исчезнуть проблема языкового барьера.
Украинские полицейские будут патрулировать курорты в Турции. Но не сами, а вместе со своими турецкими коллегами.
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Проблема в языке
Украинцам помогут решать случившиеся на курорте проблемы на родном языке. Это облегчит коммуникацию и будет способствовать раскрытию преступлений.
О таком нововведении говорили во время встречи в Киеве, которую возглавил посол Турецкой Республики Ахмет Гюльдери, сообщает портал Dip.
Украинские полицейские будут помогать патрулировать во время туристического сезона / Фото Unsplash
Также украинские правоохранители помогут турецким коллегам. Они смогут предоставить местной полиции языковую, информационную и методическую помощь. Процесс общения полиции и украинских туристов станет более понятным и эффективным.Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь.
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