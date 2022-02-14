Самое дорогое жилье на Airbnb

Одна ночь, проведенная здесь, обойдется путешественникам в 37 480 долларов (1,05 миллиона гривен), а за недельный отпуск придется заплатить 262 360 долларов (7,3 миллиона гривен).

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В Casa Tau есть 12 спален, 12 ванных комнат, частный тренажерный зал, личный SPA-центр и пейзажный бассейн. Также на территории есть 2 отдельных гостевых домика. Комфортный отдых гостям обеспечивает большая команда персонала – 8 домработниц, 7 поваров и 8 дворецких.

Что внутри самой дорогой позиции на Airbnb / Фото Airbnb

Гости курорта могут выбирать развлечения по вкусу. Любители ленивого отдыха могут позагорать на отдельной террасе, поплавать в бассейне или отправиться на идеальный песчаный пляж.

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .

У гостей Casa Tau есть личный выход на пляж / Фото Airbnb

Для поклонников активного досуга здесь есть место для пляжного волейбола, площадка для игры в бочче, бильярд, настольный теннис, а также велосипеды, байдарки и каяки. Поклонники вечеринок могут воспользоваться обеденной зоной на открытом воздухе на 20 человек.

Райский мексиканский отдых в Casa Tau / Фото Airbnb

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Курорт на острове Пунта-Мите пользуется популярностью у богатых людей, в том числе и мировых знаменитостей. Ранее здесь отдыхали Бейонсе, Леди Гага, семья Кардашян и другие.