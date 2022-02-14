Найдорожче житло на Airbnb

Одна ніч, проведена тут, коштуватиме мандрівникам 37 480 доларів (1,05 мільйона гривень), а за тижневу відпустку доведеться заплатити 262 360 доларів (7,3 мільйона гривень).

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У Casa Tau є 12 спалень, 12 ванних кімнат, приватна тренажерна зала, особистий SPA-центр та пейзажний басейн. Також на території є 2 окремих гостьових будиночки. Комфортний відпочинок гостям забезпечує чимала команда персоналу – 8 хатніх робітниць, 7 кухарів та 8 дворецьких.

Що всередині найдорожчої позиції на Airbnb / Фото Airbnb

Гості курорту можуть обирати розваги до смаку. Любителі лінивого відпочинку можуть позасмагати на окремій терасі, поплавати у басейні або вирушити на бездоганний піщаний пляж.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

У гостей Casa Tau є особистий вихід на пляж / Фото Airbnb

Для прихильників активного дозвілля тут є місце для пляжного волейболу, майданчик для гри в бочче, більярд, настільний теніс, а також велосипеди, байдарки та каяки. Шанувальники вечірок можуть скористатися обідньою зоною на відкритому повітрі на 20 людей.

Райський мексиканський відпочинок у Casa Tau / Фото Airbnb

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Курорт на острові Пунта-Міте користується популярністю у заможних людей, зокрема й світових знаменитостей. Раніше тут відпочивали Бейонсе, Леді Гага, сім'я Кардашян та інші.

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