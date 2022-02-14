Более 37 тысяч долларов за ночь: чем удивит самое дорогое жилье на Airbnb
Источник:The Sun
Самое дорогое жилье, которое можно арендовать на Airbnb, – это роскошный курорт Casa Tau, расположенный на эксклюзивном острове Пунта-Мита в Мексике.
Самое дорогое жилье на Airbnb
Одна ночь, проведенная здесь, обойдется путешественникам в 37 480 долларов (1,05 миллиона гривен), а за недельный отпуск придется заплатить 262 360 долларов (7,3 миллиона гривен).
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В Casa Tau есть 12 спален, 12 ванных комнат, частный тренажерный зал, личный SPA-центр и пейзажный бассейн. Также на территории есть 2 отдельных гостевых домика. Комфортный отдых гостям обеспечивает большая команда персонала – 8 домработниц, 7 поваров и 8 дворецких.
Что внутри самой дорогой позиции на Airbnb / Фото Airbnb
Гости курорта могут выбирать развлечения по вкусу. Любители ленивого отдыха могут позагорать на отдельной террасе, поплавать в бассейне или отправиться на идеальный песчаный пляж.Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .
У гостей Casa Tau есть личный выход на пляж / Фото Airbnb
Для поклонников активного досуга здесь есть место для пляжного волейбола, площадка для игры в бочче, бильярд, настольный теннис, а также велосипеды, байдарки и каяки. Поклонники вечеринок могут воспользоваться обеденной зоной на открытом воздухе на 20 человек.
Райский мексиканский отдых в Casa Tau / Фото Airbnb
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Курорт на острове Пунта-Мите пользуется популярностью у богатых людей, в том числе и мировых знаменитостей. Ранее здесь отдыхали Бейонсе, Леди Гага, семья Кардашян и другие.
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