Туристические сборы и налоги в разных местах вводятся с разной целью. Где-то полученные деньги тратят на развитие туристической сферы, а где-то – чтобы специально уменьшить количество туристов. Где и почему придется заплатить в путешествии в 2022 году – рассказываем дальше.

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Таиланд

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Туристический налог в Таиланде начнет работать с апреля 2022 года. Каждому путешественнику, который прибудет в эту экзотическую страну, придется заплатить 9 долларов (250 гривен). Вырученные таким путем деньги власти планируют направить на развитие туризма, а также на покрытие расходов путешественников с недостаточной страховкой.

Кинтана-Роо, Мексика

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В мексиканском штате Кинтана-Роо, включающем такие популярные у путешественников направления как Канкун, Плайя-дель-Кармен и Тулум, также действует туристический налог. Чтобы отдохнуть там, посетители должны заплатить по 11 долларов (310 гривен). По прогнозам, это должно принести региону более 29 миллионов долларов дополнительного дохода.

Венеция, Италия

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С 1 июня 2022 года в Венеции вводится туристический налог. Путешественникам придется платить от 3 до 10 евро (от 95 до 320 евро), в зависимости от того, насколько многолюдно будет в городе к моменту их приезда. Путешественники, которые пробудут в городе до 7 дней подряд, смогут платить всего за 3 дня, но этот период будет облагаться наибольшим налогом. Так, в высокий сезон за недельное путешествие в Венецию можно будет заплатить до 30 евро (960 гривен).

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Мальдивы

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На Мальдивах с начала 2022 года был введен туристический налог на выезд из страны. Сумма сбора зависит от класса билета путешественника:

эконом-класс – 30 долларов (840 гривен);

бизнес-класс – 60 долларов (1670 гривен);

первый класс – 90 долларов (2500 гривен);

частные чартерные рейсы – 120 долларов (3350 гривен).

Кроме того, туристы, отправляющиеся домой из международного аэропорта Велана, должны оплатить сбор на развитие аэропорта в размере 25 долларов (700 гривен).

Япония

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В Японии также действует туристический сбор на выезд в размере 9 долларов (250 гривен). Его называют "небольшим налогом с большим значением", потому что полученные деньги тратят на расширение и улучшение туристической инфраструктуры страны.