Туристичні збори та податки у різних місцях вводять з різною метою. Десь отримані гроші витрачають на розвиток туристичної сфери, а десь – аби спеціально зменшити кількість туристів. Де і чому доведеться заплатити у подорожі у 2022 році – розповідаємо далі.

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Таїланд

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Туристичний податок у Таїланді почне діяти з квітня 2022 року. Кожному мандрівнику, що прибуде до цієї екзотичної країни доведеться заплатити 9 доларів (250 гривень). Отримані таким шляхом гроші влада планує спрямувати на розвиток туризму, а також на покриття витрат подорожувальників з недостатньою страховкою.

Кінтана-Роо, Мексика

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У мексиканському штаті Кінтана-Роо, що включає такі популярні у мандрівників напрямки як Канкун, Плайя-дель-Кармен та Тулум, також діє туристичний податок. Аби відпочити там, відвідувачі мають заплатити по 11 доларів (310 гривень). За прогнозами, це має принести регіону понад 29 мільйонів доларів додаткового доходу.

Венеція, Італія

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З 1 червня 2022 року у Венеції вводять туристичний податок. Подорожувальникам доведеться платити від 3 до 10 євро (від 95 до 320 євро), залежно від того, наскільки багатолюдно буде у місті на момент їхнього приїзду. Мандрівники, що пробудуть у місті до 7 днів поспіль, зможуть платити лише за 3 дні, але цей період буде оподатковуватися найбільше. Так у високий сезон за тижневу мандрівку до Венеції можна буде заплатити до 30 євро (960 гривень).

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Мальдіви

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На Мальдівах з початку 2022 року ввели туристичний податок на виїзд з країни. Сума збору залежить від класу квитка мандрівника:

економ-клас – 30 доларів (840 гривень);

бізнес-клас – 60 доларів (1670 гривень);

перший клас – 90 доларів (2500 гривень);

приватні чартерні рейси – 120 доларів (3350 гривень).

Крім того, туристи, що вирушатимуть додому з міжнародно аеропорту Велана, повинні оплатити збір на розвиток аеропорту у розмірі 25 доларів (700 гривень).

Японія

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У Японії також діє туристичний збір на виїзд країни у розмірі 9 доларів (250 гривень). Його називають "невеликим податком з великим значенням", бо отримані гроші витрачають на розширення та покращення туристичної інфраструктури країни.

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