В конце 2021 года в Таиланде закрыли большинство провинций для иностранных туристов, оставив доступным только Пхукет. Теперь в Центре управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) было принято решение об ослаблении некоторых условий посещения страны.

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Доступные направления для отдыха в Таиланде

Кроме Пхукета, в рамках программы "Песочница" путешественники смогут посетить провинции Краби, Пханг-Нга и Сураттхани. Для них откроют острова Самуи, Ко Панган и Ко Тао, но материковая часть по-прежнему будет недоступной.

Остальные правила въезда в Таиланд по этой программе остаются в силе. Туристы должны будут предъявить сертификат вакцинации, документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, подтверждение бронирования гостиницы не менее чем на 7 ночей и страховой полис. Кроме того, два ПЦР-теста на COVID-19 нужно будет сделать во время отдыха.

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