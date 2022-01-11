На Буковеле появились Ди Каприо и Трамп: здесь открыли музей восковых скульптур

Билет в новый буковельский музей можно приобрести на средства еПоддержки. Посетители приходят сюда, чтобы сделать фотографии с известными политиками и актерами.

В новом музее можно увидеть более 20-ти мировых знаменитостей. Скульптуры делали в соответствии с их прототипами: звездам тщательно подобрали одежду, прически, макияж и так далее.

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Фигуры изготовлены из силикона, а сверху покрыты воском. На выставке есть Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис, Адель, Дональд Трамп и другие знаменитости.

Восковых людей изготовили в одной из лучших мастерских в мире – она сотрудничает с музеем Мадам Тюссо. Фигуры сделаны по самым современным технологиям.



Гости фотографируют воскового Вилла Смита / Скриншот с видео

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В коллекции будут украинцы

Впоследствии экспозицию обещают дополнить украинскими звездами. Гости смогут сообщить, кого хотят видеть, посредством голосования.

Пока больше всего голосов за Кузьму Скрябина и братьев Кличко.

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