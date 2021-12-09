Как быстро и без нервов пройти личный досмотр в аэропорту
Источник:Dip
Каждый турист, собирающийся лететь в любом направлении, обязан пройти личный досмотр. Узнайте, как сделать это как можно быстрее.
На личном досмотре вы проходите сквозь специальные рамки. А ваши вещи в это время просматривают на рентгене. Если хотите поскорее покончить с этой не слишком приятной процедурой и попасть в зону Duty Free, соблюдайте несложные правила.
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Становитесь в очередь за "деловыми" людьми
Вероятно, эти люди летают довольно часто, поэтому привыкли проходить досмотр. Можно ожидать, что они всё тщательно сложили и отсортировали – и не будут задерживаться на досмотре.
Опытные путешественники умеют проходить досмотр быстро – лучше становиться в очередь за ними / Фото Unsplash
Избегайте семей с детьми
А вот семьи с детьми часто проходят досмотр довольно долго. Взрослым приходится медленно сортировать вещи, снимать пояса и обувь не только с себя, но и с детей. Поэтому очереди, в которых есть дети, точно будут двигаться медленно.Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь.
Большое количество персонала – не всегда хорошо
Если вы встали в очередь, где досмотр проводят несколько работников – вероятно, один из них – стажер. Вряд ли это ускорит прохождение досмотра – скорее, наоборот.
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Позаботьтесь о своих вещах
Самая частая причина задержек – ваши собственные вещи, а совсем не другие путешественники.
Сложите свои вещи так, чтобы их было удобно доставать во время досмотра / Фото Unsplash
Поэтому перед тем, как отправляться в аэропорт:
- Сложите жидкости, которые попадут в ручную кладь, в отдельный прозрачный пакет.
- Помните, что в ручной клади можно провозить жидкости в бутылочках до 100 миллилитров и не больше 1 литра на человека.
- Ноутбук и электронику положите так, чтобы их можно было легко достать во время досмотра.
- Не оставляйте павер-бэнки в чемодане – заберите их в ручную кладь.
- Выбирайте пояса и обувь, которые легко снять.
- Заранее выньте из карманов монеты и ключи и сложите их в сумку.
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