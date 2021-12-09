На особистому огляді ви проходите крізь спеціальні рамки. А ваші речі тим часом проходять рентген-огляд. Якщо хочете якомога швидше покінчити з цією не надто приємною процедурою і потрапити у зону Duty Free, дотримуйтеся нескладних правил.

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Ставайте в чергу за "діловими" людьми

Ймовірно, ці люди літають досить часто, а тому звикли проходити огляд. Можна очікувати, що у них все ретельно складено та відсортовано – і вони не будуть затримуватися на огляді.



Досвідчені мандрівники вміють проходити огляд швидко – краще ставати в чергу за ними / Фото Unsplash

Уникайте сімей з дітьми

А от родини з дітьми часто проходять огляд досить довго. Дорослим доводиться повільно сортувати речі, знімати паски й взуття не тільки з себе, а й з дітей тощо. Тому черги, у яких є діти, точно рухатимуться повільно.

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Велика кількість персоналу – не завжди добре

Якщо ви стали у чергу, де огляд проводять кілька працівників – ймовірно, один із них стажер. Навряд чи це пришвидшить проходження огляду – скоріше, навпаки.

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Подбайте про свої речі

Найбільш часта причина затримок – ваші власні речі, а зовсім не інші мандрівники.



Складіть свої речі так, щоб їх було зручно діставати під час огляду / Фото Unsplash

Тому перед тим, як вирушати до аеропорту:

Складіть рідини, які потраплять у ручну поклажу, в окремий прозорий пакет.

Пам'ятайте, що в ручній поклажі можна провозити рідини у пляшечках до 100 мілілітрів та не більше 1 літра на людину.

Ноутбук та електроніку покладіть так, щоб їх можна було легко дістати на огляді.

Не залишайте павер-бенки у валізі – заберіть їх в ручну поклажу.

Обирайте паски й взуття, які легко зняти.

Наперед вийміть з кишень монети та ключі та складіть їх в сумку.

Лайфхак. Мандрівникам радять йти у черги, що розташовані зліва. Зазвичай люди автоматично повертають направо – є шанс, що з лівого боку черга буде менша. Також в очікуванні контролю не варто шуміти, свистіти або позіхати – такого туриста можуть зупинити для додаткової перевірки.

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