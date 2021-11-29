Что делать, чтобы во время полета не закладывало уши: советы от стюардессы

Заложенность ушей во время полета – довольно частая проблема путешественников, наиболее часто встречающаяся во время взлета и посадки самолета. Это реакция на разницу давления в организме и внешней среде.

Но можно попытаться избежать этого неприятного ощущения. Своими секретами в тиктоке поделилась стюардесса Виктория Ли, которой приходится бороться с заложенностью ушей в несколько раз чаще, нежели другим путешественникам.

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Она дала своим подписчикам 4 совета, которые должны помочь справиться с этой проблемой. Самая первая и распространенная – пожевать или пососать что-то в период резкого изменения атмосферного давления.

Жевательная резинка или леденцы действительно помогают во время взлета или посадки,

– поделилась стюардесса.

Также Виктория сказала, что облегчить неприятные ощущения ей помогают определенные лекарства для очищения носовых пазух и снятия отека. Она использует спрей для носа или лекарства против простуды перед взлетом и приземлением.

Самолечение может быть опасным для вашего здоровья. Перед употреблением любых лекарств необходимо посоветоваться с врачом.

По словам стюардессы, если в полете уши все-таки заложило, а после приземления не стало лучше, на помощь придет душ или ванна. Она рекомендует набрать ванну горячей воды или принимать как можно более горячий душ в течение 10 минут.

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В заключение Виктория сказала, что если эта проблема преследует вас часто или после перелета вам длительное время не удается избавиться от заложенности ушей, необходимо обратиться к врачу. Специалист поможет найти другой способ облегчить полет.