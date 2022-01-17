Что обязательно нужно посетить в Дубае: памятка для каждого туриста
Источник:ICTV
Увидеть самое высокое здание в мире, сфотографироваться на фоне отеля-паруса, погулять по искусственным островам-пальмам – Дубай предлагает немало интересных развлечений. Узнайте о самых впечатлющих из них.
Дубай – самый большой город в Объединенных Арабских Эмиратах. Ежегодно туда едут тысячи туристов, желающих не только отдохнуть на море, но и увидеть основные достопримечательности футуристического города.
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Золотой рынок
Украшения на Золотом рынке / Скриншот с видео
Это место понравится тем, кто любит золотые украшения. В ОАЭ обожают этот драгоценный метал, поэтому выбор на рынке действительно впечатляет. К тому же здесь можно торговаться за изделие, которое пришлось по вкусу.
Burj Al Arab (Бурж-аль-Араб)
Отель в форме паруса / Фото Architime
Этот небоскреб в форме паруса корабля стал визитной карточкой Дубая. В Бурдж-аль-Арабе расположен роскошный отель – стоимость проживания в нем стоит около 50 тысяч гривен за ночь.
Здание впечатляет своим размером – высота гостиницы составляет 321 метр. Это объект едва ли не чаще всего попадает на фото туристов.Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь.
Сафари
Сафари в Дубае / Фото Online Dubai
Немногие туристы знают, что в Дубае можно попасть на сафари. Путешествие на джипах по пескам пустыни точно впечатлит.
Упорные путешественники могут даже заночевать в пустыне и почувствовать "на собственной шкуре", как живут местные бедуины.
Бурдж Халифа
В Дубае расположено самое высокое здание в мире / Фото Unsplash
О самом высоком здании в мире слышали все. 163-этажный небоскреб имеет высоту 828 метров. В Бурдж Халифе расположены отели, офисы, квартиры, торговые центры. Сюда можно подняться – стоимость входного билета стартует от 36 долларов на человека.
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Острова пальм
Эти острова видны из космоса / Фото Tripadvisor
Эта достопримечательность видна даже из космоса. Архипелаг из трех искусственных островов вмещает немало роскошных отелей и пляжей.
Добраться сюда можно на метро, такси или на монорельсовом поезде. Последний вариант – самый удобный.