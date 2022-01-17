Что обязательно нужно посетить в Дубае: памятка для каждого туриста

Увидеть самое высокое здание в мире, сфотографироваться на фоне отеля-паруса, погулять по искусственным островам-пальмам – Дубай предлагает немало интересных развлечений. Узнайте о самых впечатлющих из них.

Дубай – самый большой город в Объединенных Арабских Эмиратах. Ежегодно туда едут тысячи туристов, желающих не только отдохнуть на море, но и увидеть основные достопримечательности футуристического города.

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Золотой рынок



Украшения на Золотом рынке / Скриншот с видео

Это место понравится тем, кто любит золотые украшения. В ОАЭ обожают этот драгоценный метал, поэтому выбор на рынке действительно впечатляет. К тому же здесь можно торговаться за изделие, которое пришлось по вкусу.

Burj Al Arab (Бурж-аль-Араб)



Отель в форме паруса / Фото Architime

Этот небоскреб в форме паруса корабля стал визитной карточкой Дубая. В Бурдж-аль-Арабе расположен роскошный отель – стоимость проживания в нем стоит около 50 тысяч гривен за ночь.

Здание впечатляет своим размером – высота гостиницы составляет 321 метр. Это объект едва ли не чаще всего попадает на фото туристов.

Сафари

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Сафари в Дубае / Фото Online Dubai

Немногие туристы знают, что в Дубае можно попасть на сафари. Путешествие на джипах по пескам пустыни точно впечатлит.

Упорные путешественники могут даже заночевать в пустыне и почувствовать "на собственной шкуре", как живут местные бедуины.

Бурдж Халифа



В Дубае расположено самое высокое здание в мире / Фото Unsplash

О самом высоком здании в мире слышали все. 163-этажный небоскреб имеет высоту 828 метров. В Бурдж Халифе расположены отели, офисы, квартиры, торговые центры. Сюда можно подняться – стоимость входного билета стартует от 36 долларов на человека.

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Острова пальм



Эти острова видны из космоса / Фото Tripadvisor

Эта достопримечательность видна даже из космоса. Архипелаг из трех искусственных островов вмещает немало роскошных отелей и пляжей.

Добраться сюда можно на метро, ​​такси или на монорельсовом поезде. Последний вариант – самый удобный.

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