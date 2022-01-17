Дубай – найбільше місто в Об'єднаних Арабських Еміратах. Щороку туди їдуть тисячі туристів, які хочуть не тільки відпочити на морі, але й побачити основні пам'ятки футуристичного міста.
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Золотий ринок
Прикраси на Золотому ринку / Скриншот з відео
Це місце сподобається тим, хто полюбляє золоті прикраси. В ОАЕ обожнюють цей дорогоцінний метал, тому вибір на ринку справді вражає. До того ж тут можна торгуватися за виріб, що припав до смаку.
Burj Al Arab (Бурж-аль-Араб)
Готель у формі вітрила / Фото Architime
Цей хмарочос у формі вітрила корабля став візитівкою Дубаю. В Бурдж-аль-Араб розташований розкішний готель – вартість проживання у ньому коштує близько 50 тисяч гривень за ніч.
Будівля вражає своїм розміром – висота готелю становить 321 метр. Це об'єкт чи не найчастіше потрапляє на фото туристів.
Сафарі
Сафарі в Дубаї / Фото Online Dubai
Мало туристів знають, що в Дубаї можна потрапити на Сафарі. Подорож на джипах пісками пустелі точно вразить.
Затяті мандрівники можуть навіть заночувати в пустелі та відчути "на власні шкурі", як живуть місцеві бедуїни.
Бурдж Халіфа
В Дубаї розташована найвища будівля у світі / Фото Unsplash
Про найвищу будівлю у світі чули всі. 163-поверховий хмарочос має висоту 828 метрів. В Бурдж Халіфа розташовані готелі, офіси, квартири, торгові центри. Сюди можна піднятися – ціна вхідного квитка стартує від 36 доларів на людину.
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Острови пальм
Ці острови видно навіть з космосу / Фото Tripadvisor
Цю пам'ятку видно навіть з космосу. Архіпелаг з 3 штучних островів вміщує чимало розкішних готелів та пляжів.
Дістатися сюди можна на метро, таксі або на монорельсовому потязі. Останній варіант – найкращий.