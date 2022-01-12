Если узнать информацию о стране заранее, то можно существенно сэкономить во время отпуска. Рассказываем как бюджетно отдохнуть в ОАЭ.
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Как сэкономить на отеле
Трудно поверить, но в Дубае есть недорогие хостелы. Они очень похожи на европейские: здесь есть общие комнаты на несколько гостей, душ, туалет, кухня и места совместного пользования.
Стоимость проживания:
- Кровать в хостеле обойдется от 14 долларов.
- Недорогой номер в отеле – от 30 долларов.
- Стандартный двухместный номер – от 46 долларов.
- Номер "люкс" – более 100 долларов.
- Аренда апартаментов обойдется от 60 долларов в сутки.
Как сэкономить на еде
В Дубае есть немало ресторанов, но подавляющее большинство из них совсем не бюджетные. Тем, кто хочет сэкономить, советуют покупать продукты и готовить самостоятельно, или же посещать фастфуд.
Чтобы сэкономить на еде, выбирайте недорогие местные блюда / Фото Unsplash
Впрочем, можно покупать недорогие национальные блюда:
- Шаурма – около 2 долларов.
- Рис с курицей – от 6 долларов.
- Микс морепродуктов – от 25 долларов.
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Как сэкономить на экскурсиях
Бурдж Халифа
Это сооружение является самым высоким в мире, и многие туристы хотят на него подняться. Если тоже об этом мечтаете, не покупайте билет на смотровую площадку при входе. Там он стоит 109 долларов.
Купите входной билет в интернете за несколько дней до визита. Он обойдется в 34 доллара. Но сначала проверьте погоду – в Дубае часто бывает туман или пылевая завеса – тогда вам не удастся полюбоваться панорамой города.
Некоторые развлечения в Дубае доступны бесплатно / Фото Unsplash
Дубай Молл
Это самый крупный торговый центр города. Обязательно зайдите сюда, даже если не планируете ничего покупать. Здесь есть туристическая приманка – гигантский аквариум, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.
Вход в часть торгового центра, где расположен аквариум, стоит 13 долларов. Однако им можно полюбоваться бесплатно из торгового зала.
Музыкальный фонтан
Это развлечение является бесплатным. Каждый вечер здесь проходят невероятные свето-музыкальные шоу с большим количеством спецэффектов.