Чтобы экономить и не болеть: стюардесса рассказала, какое устройство всегда берет в путешествие

У каждого из нас есть собственные лайфхаки для путешествий, а особенно много их у стюардесс и бортпроводников. Их опыт бывает очень полезным и для обычных туристов.

Что взять с собой в поездку

Стюардесса по имени Мишель поделилась секретом, который не только позволяет ей экономить в поездках, но и сохраняет ее здоровье. Он очень простой – женщина всегда берет с собой небольшой дорожный электрочайник. Этот прибор складывается, так что не занимает много места, но приносит немало пользы.

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Это позволяет ей не тратить много денег на горячие напитки. Мишель покупает чай и кофе отдельно и готовит их самостоятельно, что получается гораздо дешевле. Кроме того, наличие чайника позволяет ей готовить и еду, к примеру овсянку.

Складной чайник станет полезным в путешествии / Фото Amazon

Собственный чайник позволяет стюардессе не пользоваться аналогичным прибором в отеле. Чайник является одной из самых грязных вещей в гостиничном номере. Из-за постоянной влаги он становится местом обитания микробов и бактерий, а кроме того его еще и довольно редко моют. Вдобавок, некоторые постояльцы гостиниц используют чайники не по назначению, к примеру стирают в них одежду и белье.

Поэтому опытные путешественники не рекомендуют пользоваться этим прибором в отелях. А дорожный чайник является отличной альтернативой, используя которую можно не беспокоиться о своем здоровье.

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