Десерт богачей: в Турции продают пахлаву на золотом подносе за 5 миллионов

Известная ювелирная мастерская изготовила подносы из благородного металла и доставила их в местную кондитерскую. Там можно купить сладости вместе с золотыми изделиями.

Чрезвычайно дорогие сладости продают в турецком городе Кахраманмараш. Здесь на золотых подносах предлагают приобрести пахлаву и десерт "соловьиные гнезда".

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Город ювелиров

Стоит такое удовольствие 3 миллиона лир (5,7 миллиона гривен – 24 канал). 2 подноса из золота изготовила популярная в Турции ювелирная мастерская.

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Ювелиры доставили подносы в кондитерскую, а там на них разместили десерты.

Мы готовим качественную выпечку и десерты. Каждый день делаем ограниченное количество сладостей, а на следующий день – создаем новые,

– рассказал менеджер предприятия Джафер Налчаджи.



Пахлава – традиционный турецкий десерт / Фото T24

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Кахраманмараш называют городом ювелиров. Здесь добывают и обрабатывают золото. Традиционный десерт на золотом подносе должен стать визитной карточкой региона.

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