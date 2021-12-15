Десерт богачей: в Турции продают пахлаву на золотом подносе за 5 миллионов
Источник:T24
Известная ювелирная мастерская изготовила подносы из благородного металла и доставила их в местную кондитерскую. Там можно купить сладости вместе с золотыми изделиями.
Чрезвычайно дорогие сладости продают в турецком городе Кахраманмараш. Здесь на золотых подносах предлагают приобрести пахлаву и десерт "соловьиные гнезда".
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Город ювелиров
Стоит такое удовольствие 3 миллиона лир (5,7 миллиона гривен – 24 канал). 2 подноса из золота изготовила популярная в Турции ювелирная мастерская.До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.
Ювелиры доставили подносы в кондитерскую, а там на них разместили десерты.
Мы готовим качественную выпечку и десерты. Каждый день делаем ограниченное количество сладостей, а на следующий день – создаем новые,
– рассказал менеджер предприятия Джафер Налчаджи.
Пахлава – традиционный турецкий десерт / Фото T24
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Кахраманмараш называют городом ювелиров. Здесь добывают и обрабатывают золото. Традиционный десерт на золотом подносе должен стать визитной карточкой региона.
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