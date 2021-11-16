Десятки пивных сосудов внутри: археологи нашли в Египте храм возрастом 4500 лет

Археологам удалось найти один из храмов солнца в Египте. Возраст находки поражает – он был построен еще в XXV веке до нашей эры.

Руины древнего храма нашли в Абу-Гурабе, что в 15 километрах от Каира. Еще в 1898 году здесь был найден другой храм – храм солнца фараона Ниусерры. Новая находка позволила ученым предположить, что храм Ниусерры построили на развалинах более древнего храма.

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Кто такой Ниусерра

Это фараон Древнего Египта, который правил примерно в 2458 – 2422 годах до нашей эры.

Фараон разрушил храм, чтобы построить собственный

По всей вероятности, фараон Ниусерра разрушил предыдущий храм, чтобы построить на его месте свой собственный. Об этом говорит руководитель команды археологов Массимилиано Нуццоло, доцент кафедры египтологии Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук.



Руины старого храма / Фото CNN

Также он отмечает, что предположительно предыдущий храм "был значительных размеров", однако это не остановило фараона.

Этот фараон ритуально разрушил храм, посвященный богу солнца Ра, и построил на его месте свой, назвав себя единственным сыном бога солнца на земле.

Храм построен из глиняного кирпича

Стрый храм был построен из сырцового кирпича с использованием каменных элементов. Среди находок – печати с именами царей, правивших еще до Ниусерры, остатки 2 известняковых колонн и известняковый порог.



Археологи считают, что это были сосуды для пива / Фото CNN

Интересной находкой стали прекрасно сохранившиеся до наших дней сосуды для пива.

Ученые добавляют, что в некоторых из этих сосудов хранили ритуальную грязь, которую использовали для религиозных ритуалов.

Гончарные изделия датируют серединой 25 века до нашей эры, что примерно за 1 или 2 поколения до правления Ниусерры.

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Что еще известно о храмах солнца:

Историки предполагают, что всего их было шесть.

Ранее ученые уже нашли 2 из них.

Находки помогают историкам лучше понимать быт и обычаи людей, живших в соответствующие исторические периоды.



Археологи проанализируют находки, чтобы узнать больше о жизни людей того времени / Фото CNN