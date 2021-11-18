Путешественникам, которые любят проводить время активно, придется приобрести туристическое страхование более высокого класса, чем обычно. Страховые компании предложат вам на выбор страхование класса "Активный туризм", "Спорт" или "Зимние виды спорта".

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Покрывают риски

Эти виды страховок покрывают те риски, которые возникают при занятиях активными видами отдыха. Сюда также входят лыжи и сноуборды.

Обратите внимание! В разных страховых компаниях условия страхового покрытия могут отличаться, поэтому обязательно узнайте об этом подробнее перед покупкой.

Кроме того, страховки класса "Активный туризм" и "Спорт" подходят и людям, которые любят ходить в горы. Ведь горные походы тоже связаны с повышенным уровнем опасности.



Для горнолыжного отдыха требуется страхование более высокого класса, чем обычно / Фото Unsplash

А страхование класса "Зимние виды спорта" могут покупать те, кто планирует взбираться на вершины высотой более 3000 метров, занятия альпинизмом и профессиональный зимний спорт.

Не забудьте о Covid

В период пандемии страховые компании начали включать в страховки также случаи, связанные с заболеванием Covid-19. Обязательно узнайте, возмещает ли ваша страховка такие риски. Если нет, лучше выбрать другой вариант.

Страхование от невыезда

Также туристам часто предлагают страхование от невыезда – в таком случае вам вернут деньги, даже если вы не сможете уехать в путешествие по личным причинам. Также вам вернут деньги, если вы не смогли поехать из-за коронавируса.

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Страхование отдыхающих в Украине



Для тех, кто путешествует по Украине, также есть варианты страхования / Фото Unsplash

Если едете на горнолыжные курорты в Украине, также не забудьте позаботиться о страховке. Сейчас существует немало предложений для путешественников по Украине.