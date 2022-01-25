Добывают золото в непростых условиях: как живут в самом высоком городе мира
Источник:Wikipedia
Город Ла Ринконада расположен на высоте 5100 метров и его по праву считают самым высокогорным городом мира. Важнейшим в жизни местных жителей является кислород – ведь его здесь катастрофически не хватает.
Ла Ринконада (La Rinconada) находится в Перуанских Андах, почти на границе с Боливией. Сюда можно попасть только своим ходом, поднявшись высоко в горы узкой тропинкой.
Узнайте больше Место, где сбываются мечты: почему стоит выбрать роскошный отдых в Xanadu Resort 5* в Турции
Однако туристам настойчиво не советуют идти туда самостоятельно – горы очень непредсказуемы и можно заблудиться.
Кислорода не хватает
У Ла Ринконада суровый климат, заставляющий местных жителей приспосабливаться и выживать. Днем температура воздуха там редко поднимается выше 10 градусов тепла, а ночью опускается ниже нуля. Зимой этот край часто накрывают мощные снегопады, а лето достаточно засушливое.
Так выглядит самый высокогорный город мира / Скриншот с видео
Наибольшую опасность представляет разреженный воздух. Люди страдают гипоксией и горной болезнью. Симптомами являются быстрая усталость, головная боль, тошнота, одышка и так далее.
Неприспособленные туристы не смогут попасть в город за день – их организм может просто не выдержать резкого набора высоты.Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь.
Где работают люди
В этой местности есть большие залежи золотой руды. Поэтому, несмотря на суровый климат и тяжелые условия жизни, население города выросло до 30 тысяч человек в период с 2001 по 2009 год.
Местные жители работают на золотых шахтах, принадлежащих компании Corporacion Ananea. Условия труда очень тяжелые.
Мужчины работают в шахтах / Скриншот по видео
Обычно люди работают без зарплаты целый месяц. А в последний день им разрешают взять себе определенное количество золотой руды. Обычно столько, сколько они могут вынести из шахты на своих плечах.
Женщины не работают прямо в шахтах – им это запрещают. Однако они могут просеивать остатки руды в поисках золота.
Актуально Не делайте этого в Египте: 5 табу, которые спасут от испорченного отдыха
Экологическая ситуация не очень хорошая
Жизнь и быт в городе мало изменились за последние 100 лет. В городе недавно появился свет – электричество подключили только в 2009 году.
В Ла Ринконада слабо развита система канализации и сточных вод.
В городе довольно плохая экология / Скриншот с видео
Экология тоже ужасна. Для очищения горной породы используют ртуть – и ее ядовитые испарения остаются в воздухе. Кроме того, в шахтах используют взрывчатку, чтобы добывать породу – это также ухудшает качество воздуха.
Но даже несмотря на такие трудности в город продолжают стекаться золотоискатели.
Смотрите видео о жизни в Ла Ринконада
Как происходило первое восхождение на Эверест: смотрите видео