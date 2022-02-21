Древняя вечеринка: в Турции нашли мозаику возрастом 1500 лет, на которой изобразили танцы

При раскопках на юго-востоке Турции археологи раскопали мозаику площадью 50 квадратных метров. Там можно разглядеть женщин, танцующих и развлекающихся под музыку.

Раскопки проходят в турецкой провинции Кахраманмараш. Археологи обнаружили остатки архитектурных сооружений возрастом около 1500 лет, а также древние бани и мозаику.

Интересно В Грецию за спокойным отдыхом: преимущества отеля ALEXANDROS PALACE HOTEL & SUITES 5*

Сцена перед охотой

Мозаика площадью в 50 квадратных метров, вероятно, изображает сцену перед охотой. Люди на картине пируют. Отдельное внимание привлекают 3 танцующие женщины.



Мозаика изображает сцену перед охотой / DHA Photo

Археологи считают, что мозаика является частью панели из 3 сцен охоты. 2 из этих панелей уже нашли в 2015 году.

В общей сложности на территории Кахраманмараш было найдено 20 мозаик, связанных с римскими виллами жизнью местной элиты и военачальников.

История города

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

Археологи исследуют развалины древнего города с 2007 года. Тогда его случайно обнаружили во время незаконных раскопок.

Территория города составляет 140 гектаров. Древнее поселение многократно переходило из рук в руки: им владели хетты, урарты, ассирийцы, персы, македонцы и цари Селевкиды.



Внимание ученых привлекли танцующие женщины / DHA Photo

Впоследствии город завоевали римляне и назвали его Каэсаром Германиком в честь императора Гая Цезаря Августа Германика.

Вам понравится За пределами All Inclusive: 15 интересных фото, которые покажут Египет с другой стороны

В конце концов город оказался под контролем арабов в 645 году. Новые правители окрестили город Мараш. Несколько раз его разрушали во время крестовых походов. Однако окончательно история города завершилась 1500 лет назад – он был похоронен под землю сильными оползнями.

Узнайте интересные факты о крепости Тустань: смотрите видео