Чтобы больше людей увидели и ее, пользователи сети делятся интересными фото из Египта, на которых изображено то, что не покажут в красивых туристических роликах и рекламных буклетах. Мы выбрали лучшие из них, чтобы вы познакомились с Египтом поближе, а может, и вдохновились на следующее путешествие.

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"Такая красивая, но недооцененная мечеть Басуна в городе Сохаг"

Фото Reddit / KingDahab

"Нубийские дома в Египте и Судане"

Фото Reddit / husseinjabir97

"Закат в Каире"

Фото Hossam Abbas

"Скамейка в Александрийской библиотеке"

Фото Reddit / Leena_Noor0

"Египетский любитель птиц"

Фото Reddit / jalabeh

"Прогулка на воздушном шаре в Луксоре"

Фото Reddit / Thick_Investigator97

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"Завтрак с лучшим видом"

Фото Reddit / Zillak

"Это продавец ремней в метро. Он висит на одном из своих изделий, чтобы доказать, что они крепкие и качественные"

Фото Reddit / Zillak

"Нет, это не Италия. Это прекрасная Александрия"

Фото Reddit / AlaaMaherr

"Дворец Эль-Сакакини-паши в Египте"

Фото Reddit

"Добрый день, а рыба свежая?"

Фото Reddit / fesbanu

"Соседка-египтянка дала мне попробовать еду, приготовленную ее мамой"

Фото Reddit / ldersveld

"Обычный день в Египте"

Фото Reddit / PLAYERUNknwn

"Встретил в супермаркете клона Эйнштейна"

Фото Reddit / SaifTaherIsGr8Again

"Пушистый гид"

Фото Reddit / Gamergirlsriseup