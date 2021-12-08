Испанские археологи производили раскопки в губернаторстве Минья. В ходе исследования они обнаружили 2 смежные гробницы.
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Археологи обнаружили мумии с золотыми языками / Фото Egypt Independent
По предварительным оценкам, гробницы можно отнести к периоду Саисской династии, существовавшей в 685 – 525 годах до нашей эры.
Что известно о Саисской династии
Это XXVI династия Египта, существовавшая в период около 685 – 525 годов до нашей эры. Саисская династия стала последней из местных династий, руководивших Египтом до персидского завоевания в 525 году до нашей эры. С этой династии начинается Поздний период Древнего Египта.
Источник: Википедия
Языки мумий из золота
Археологам удалось обнаружить останки двух неизвестных людей. Интересная особенность – языки мумий сделаны из золота.
Также внутри гробницы нашли известняковый гроб, на котором была крышка в виде женщины. Внутри были остатки неизвестного человека.
Гробница с крышкой в виде женщины / Фото Egypt Independent
Мустафа Вазири, генеральный секретарь Службы древностей Египта, рассказал, что эту гробницу уже открывали в древние времена.
Гробницу уже открывали раньше / Фото Egypt Independent
Также археологи обнаружили зеленые амулеты и более 400 похоронных фигурок Ушебти. Фигурки сделаны из фаянса.
Похоронные фигурки Ушебти / Фото Egypt Independent
Амулеты, найденные археологами / Фото Egypt Independent
Находки из гробниц / Фото Egypt Independent
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Также в Египте был найден храм возрастом 4500 лет: что известно
- Недалеко от Каира археологи нашли один из храмов солнца.
- На его месте был построен еще один храм – фараон Ниусерра разрушил храм солнца и построил на его месте собственный.
- Первый храм был значительных размеров. В нем археологи нашли немало артефактов, которые помогут исследовать жизнь людей того времени.
- Интересной находкой стали сохранившиеся до наших дней сосуды для пива.