Іспанські археологи проводили розкопки в губернаторстві Мінья. Під час дослідження вони знайшли 2 суміжні гробниці.

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Археологи знайшли мумії з золотими язиками / Фото Egypt Independent

За попередніми оцінками, гробниці можна віднести до періоду Саїської династії, що існувала у 685 – 525 роках до нашої ери.

Що відомо про Саїську династію

Це XXVI династія Єгипту, що існувала в період близько 685 – 525 років до нашої ери. Саїська династія стала останньою з місцевих династій, які керували Єгиптом до перського завоювання у 525 до нашої ери. З цієї династії починається Пізній період Стародавнього Єгипту.

Джерело: Це XXVI династія Єгипту, що існувала в період близько 685 – 525 років до нашої ери. Саїська династія стала останньою з місцевих династій, які керували Єгиптом до перського завоювання у 525 до нашої ери. З цієї династії починається Пізній період Стародавнього Єгипту.Джерело: Вікіпедія

Язики мумій із золота

Археологам вдалося знайти рештки 2 невідомих людей. Цікава особливість – мумії мають язики, зроблені з золота.

Також всередині гробниці знайшли вапнякову труну, на якій була кришка у вигляді жінки. Всередині були рештки невідомої особи.



Гробниця з кришкою у вигляді жінки / Фото Egypt Independent

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Мустафа Вазірі, генеральний секретар Служби старожитностей Єгипту, розповів, що цю труну вже відкривали у стародавні часи.



Гробницю вже відкривали раніше / Фото Egypt Independent

Також археологи знайшли зелені амулети та понад 400 похоронних фігурок Ушебті. Фігурки зроблені з фаянсу.



Похоронні фігурки Ушебті / Фото Egypt Independent



Амулети, знайдені археологами / Фото Egypt Independent



Знахідки з гробниць / Фото Egypt Independent

Цікаво! Статуетки Ушебті в Стародавньому Єгипті клали до могили. За віруваннями, Ушебті мали виконувати обов'язки щодо померлої людини. Фігурки робили з фаянсу, дерева, каменю або теракоти.

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Також у Єгипті знайшли храм віком 4500 років: що відомо

Неподалік Каїра археологи знайшли один із храмів сонця.

На його місці був побудований ще один храм – фараон Ніусерра зруйнував храм сонця та побудував на його місці власний.

та побудував на його місці власний. Перший храм був значних розмірів. У ньому археологи знайшли чимало артефактів, що допоможуть дослідити життя тогочасних людей.

що допоможуть дослідити життя тогочасних людей. Цікавою знахідкою стали кухлі для пива, що збереглися до наших днів.

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