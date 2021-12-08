Іспанські археологи проводили розкопки в губернаторстві Мінья. Під час дослідження вони знайшли 2 суміжні гробниці.

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У Єгипті знайшли мумії з золотими язиками
Археологи знайшли мумії з золотими язиками / Фото Egypt Independent

За попередніми оцінками, гробниці можна віднести до періоду Саїської династії, що існувала у 685 – 525 роках до нашої ери.

Що відомо про Саїську династію


Це XXVI династія Єгипту, що існувала в період близько 685 – 525 років до нашої ери. Саїська династія стала останньою з місцевих династій, які керували Єгиптом до перського завоювання у 525 до нашої ери. З цієї династії починається Пізній період Стародавнього Єгипту.
Джерело: Вікіпедія

Язики мумій із золота

Археологам вдалося знайти рештки 2 невідомих людей. Цікава особливість – мумії мають язики, зроблені з золота.

Також всередині гробниці знайшли вапнякову труну, на якій була кришка у вигляді жінки. Всередині були рештки невідомої особи.

У Єгипті знайшли мумії з золотими язиками
Гробниця з кришкою у вигляді жінки / Фото Egypt Independent

Мустафа Вазірі, генеральний секретар Служби старожитностей Єгипту, розповів, що цю труну вже відкривали у стародавні часи.

У Єгипті знайшли мумії з золотими язиками
Гробницю вже відкривали раніше / Фото Egypt Independent

Також археологи знайшли зелені амулети та понад 400 похоронних фігурок Ушебті. Фігурки зроблені з фаянсу.

У Єгипті знайшли мумії з золотими язиками
Похоронні фігурки Ушебті / Фото Egypt Independent

У Єгипті знайшли мумії з золотими язиками
Амулети, знайдені археологами / Фото Egypt Independent

У Єгипті знайшли мумії з золотими язиками
Знахідки з гробниць / Фото Egypt Independent

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Також у Єгипті знайшли храм віком 4500 років: що відомо

  • Неподалік Каїра археологи знайшли один із храмів сонця.
  • На його місці був побудований ще один храм – фараон Ніусерра зруйнував храм сонця та побудував на його місці власний.
  • Перший храм був значних розмірів. У ньому археологи знайшли чимало артефактів, що допоможуть дослідити життя тогочасних людей.
  • Цікавою знахідкою стали кухлі для пива, що збереглися до наших днів.

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