В Египте обнаружили древние мумии с золотыми языками: впечатляющие фото

Археологи отыскали старинные захоронения, относящиеся к временам Саисской династии. Интересно, что кто-то уже открывал гробницы раньше.

Испанские археологи производили раскопки в губернаторстве Минья. В ходе исследования они обнаружили 2 смежные гробницы.

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Археологи обнаружили мумии с золотыми языками / Фото Egypt Independent

По предварительным оценкам, гробницы можно отнести к периоду Саисской династии, существовавшей в 685 – 525 годах до нашей эры.

Что известно о Саисской династии

Это XXVI династия Египта, существовавшая в период около 685 – 525 годов до нашей эры. Саисская династия стала последней из местных династий, руководивших Египтом до персидского завоевания в 525 году до нашей эры. С этой династии начинается Поздний период Древнего Египта.

Источник: Это XXVI династия Египта, существовавшая в период около 685 – 525 годов до нашей эры. Саисская династия стала последней из местных династий, руководивших Египтом до персидского завоевания в 525 году до нашей эры. С этой династии начинается Поздний период Древнего Египта.Источник: Википедия

Языки мумий из золота

Археологам удалось обнаружить останки двух неизвестных людей. Интересная особенность – языки мумий сделаны из золота.

Также внутри гробницы нашли известняковый гроб, на котором была крышка в виде женщины. Внутри были остатки неизвестного человека.



Гробница с крышкой в ​​виде женщины / Фото Egypt Independent

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Мустафа Вазири, генеральный секретарь Службы древностей Египта, рассказал, что эту гробницу уже открывали в древние времена.



Гробницу уже открывали раньше / Фото Egypt Independent

Также археологи обнаружили зеленые амулеты и более 400 похоронных фигурок Ушебти. Фигурки сделаны из фаянса.



Похоронные фигурки Ушебти / Фото Egypt Independent



Амулеты, найденные археологами / Фото Egypt Independent



Находки из гробниц / Фото Egypt Independent

Статуэтки Ушебти в Древнем Египте клали в могилу. Согласно верованиям, Ушебти должны были исполнять обязанности насчет умершего человека. Фигурки делали из фаянса, дерева, камня или терракоты.

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Также в Египте был найден храм возрастом 4500 лет: что известно

Недалеко от Каира археологи нашли один из храмов солнца.

На его месте был построен еще один храм – фараон Ниусерра разрушил храм солнца и построил на его месте собственный.

и построил на его месте собственный. Первый храм был значительных размеров. В нем археологи нашли немало артефактов, которые помогут исследовать жизнь людей того времени.

которые помогут исследовать жизнь людей того времени. Интересной находкой стали сохранившиеся до наших дней сосуды для пива.

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