Хотя экспозицию можно было увидеть до 17 ноября, невероятные фото публикуют в сети до сих пор. В выставке приняли участие 10 ведущих скульпторов и художников из разных стран.
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Локация стала очень популярной среди туристов / Фото facebook.com/Elva Margariti
Выставку проводят в выдающихся локациях
Египетские пирамиды внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому выставка проходила под эгидой организации.
Современные скульптуры на фоне пирамид / Фото instagram.com/giantletter
Фотолокация была очень популярной – ее посещало более 20 тысяч человек ежедневно. Чтобы посмотреть на скульптуры, не нужно было доплачивать – достаточно купить входной билет в пирамиды.
Одна из скульптур на выставке / Фото facebook.com/ArtDEgypte
Посетители выставки / Фото UNESCO
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Впечатляющие скульптуры / Фото UNESCO
Эта выставка проходит ежегодно. Каждый раз она проводится в выдающихся и популярных локациях. В 2017 году ее проводили в Египетском музее, в 2018-м – во Дворце Маниала, а в 2019-м она прошла в историческом квартале – Исламском Каире.