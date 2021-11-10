В Египте ввели минимальные цены на проживание в отелях: сколько будут стоить сутки

С 1 ноября 2021 года в Египте начали действовать общие правила для всех четырех- и пятизвездочных отелей. Узнайте, для чего это сделали и сколько будет стоить ночь в отеле.

Об этом сообщило Министерство туризма и древностей. Новые правила ввели для того, чтобы обеспечить туристам качественный сервис и предотвратить искусственное занижение цен.

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Теперь номер в пятизвездочном отеле в Египте будет стоить не менее 40 долларов в сутки, а в четырехзвездочном – 28 долларов в сутки.

Такое решение позволит гарантировать гостям краны высокий уровень обслуживания. Ранее неоднократно наблюдали ситуацию, когда гостиницы искусственно занижали цены, чтобы привлечь как можно больше туристов. В результате гости получали некачественный сервис.



Повышение цен поможет гарантировать качественный сервис / Фото Unsplash

Об унификации цен объявили еще в августе

В августе 2021 года министр туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что в стране установят единые цены на гостиницы.

"Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между гостиницами, снижающими цены и предоставляющими туристам недостаточно качественный сервис. Мы начали два месяца назад отправлять в отели комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам",– объяснил Халед аль-Анани.

Также правительство страны делает все возможное для развития туризма. В частности, снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту и уменьшили стоимость горючего. Также планируется запустить внутренние рейсы между популярными туристическими локациями.

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