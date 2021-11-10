Про це повідомило Міністерство туризму й старожитностей країни. Нові правила ввели для того, щоб забезпечити туристам якісний сервіс та запобігти штучному заниженню цін.

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Відтепер номер у п'ятизірковому готелі в Єгипті коштуватиме щонайменше 40 доларів на добу, а в чотиризірковому – 28 доларів за добу.

Таке рішення дозволить гарантувати гостям крани високий рівень обслуговування. Раніше неодноразово спостерігали ситуацію, коли готелі штучно занижували ціни, щоб привабити якомога більше туристів. Натомість гості отримували неякісний сервіс.



Підвищення цін допоможе гарантувати якісний сервіс / Фото Unsplash

Про уніфікацію цін оголосили ще у серпні

У серпні 2021 року міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані заявив, що в країні встановлять єдині ціни на готелі.

"Це дозволить побороти нелегальну конкуренцію між готельєрами, які знижують ціни й надають туристам недостатньо якісний сервіс. Ми почали два місяці тому відправляти в готелі комісії, які перевіряють рівень сервісу і його відповідність заявленим зіркам",– пояснив Халед аль-Анані.

Також уряд країни робить все можливе для розвитку туризму. Зокрема, знизили ціни на обслуговування літаків в аеропорту та зменшили ціни на пальне. Також планують запустити внутрішні рейси між популярними туристичними локаціями.

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