Новая система контроля въезда-выезда будет называться EES. Она будет предусматривать сканирование отпечатков пальцев и фотографирование тех, кто не является гражданами ЕС. Систему планируют внедрить в 2022 году (окончательная дата еще неизвестна).

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На границах могут образоваться заторы

Пока действительно готовы к новой системе только аэропорты. Там каждый пассажир проходит личный пешеходный контроль.



Пока что к новой системе полностью готовы только аэропорты / Фото Unsplash

На автомобильных пограничных пунктах могут образовываться значительные пробки. Чтобы провести контроль биометрических данных всем пассажирам придется выйти из машины и проходить по одному. Это создаст большую нагрузку на пограничные пункты и может привести к образованию пробок на ключевых автомагистралях.

Важно! С 1 января 2021 будут действовать изменения в правилах пересечения границы с Евросоюзом.

Как будут въезжать в ЕС с 1 января 2022 года: что известно

В странах ЕС начнет действовать визовый сервис под названием ETIAS.com – это европейская система информации и разрешений на путешествия.

Для пересечения границы нужно будет заполнить электронную анкету. Владельцам виз (например, рабочих или студенческих) не нужно регистрироваться через сервис.

На границе нужно будет заплатить 7 евро (210 гривен). Оплатить можно будет картой.

В первые полгода пользование сервисом будет добровольным. А с 1 июля 2022 года ETIAS станет обязательным условием.

Подтверждать право безвизового въезда нужно будет раз в 3 года.

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