ЕС может ввести новую систему въезда: как это повлияет на пересечение границы
Источник:Дипломатический туристический портал
До конца 2022 года Евросоюз планирует обновить систему въезда. Узнайте, какой транспорт оказался наиболее подходящим для этой системы.
Новая система контроля въезда-выезда будет называться EES. Она будет предусматривать сканирование отпечатков пальцев и фотографирование тех, кто не является гражданами ЕС. Систему планируют внедрить в 2022 году (окончательная дата еще неизвестна).
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На границах могут образоваться заторы
Пока действительно готовы к новой системе только аэропорты. Там каждый пассажир проходит личный пешеходный контроль.
Пока что к новой системе полностью готовы только аэропорты / Фото Unsplash
На автомобильных пограничных пунктах могут образовываться значительные пробки. Чтобы провести контроль биометрических данных всем пассажирам придется выйти из машины и проходить по одному. Это создаст большую нагрузку на пограничные пункты и может привести к образованию пробок на ключевых автомагистралях.Важно! С 1 января 2021 будут действовать изменения в правилах пересечения границы с Евросоюзом.
Как будут въезжать в ЕС с 1 января 2022 года
- В странах ЕС начнет действовать визовый сервис под названием ETIAS.com – это европейская система информации и разрешений на путешествия.
- Для пересечения границы нужно будет заполнить электронную анкету. Владельцам виз (например, рабочих или студенческих) не нужно регистрироваться через сервис.
- На границе нужно будет заплатить 7 евро (210 гривен). Оплатить можно будет картой.
- В первые полгода пользование сервисом будет добровольным. А с 1 июля 2022 года ETIAS станет обязательным условием.
- Подтверждать право безвизового въезда нужно будет раз в 3 года.
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Украину исключили из "зеленого списка": что это значит
- Также напоминаем, что 9 ноября 2021 Евросоюз исключил Украину из так называемого "зеленого списка". Теперь украинцам труднее попасть в страны ЕС. Но это только рекомендации, а каждая страна сама будет решать, на каких условиях пускать украинских туристов.
- Эти ограничения – не отмена безвиза. Они временны. Узнайте, какие страны пускают украинских туристов.
- Список стран, внесенных в "зеленый список", будут пересматривать каждые 14 дней. В Евросоюзе будут анализировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если тенденция положительная, то ЕС будет рекомендовать открыть границы для туристов из "зеленых стран", а если отрицательная – запретить въезд.