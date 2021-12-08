Если любите поесть: 5 турецких блюд, которые обожают туристы

Турки любят вкусно поесть, а местные блюда привлекают разнообразием вкусов. Узнайте, какие пять блюд из теста должен попробовать каждый путешественник.

Традиционная турецкая еда – это продолжение кухни Османской империи. Здесь много мяса, овощей и разного теста. Узнайте о традиционных местных блюдах, которые содержат эти ингредиенты.

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Пиде



Турецкая пицца – пиде / Фото MyLoveofBaking

Это блюдо еще называют турецкой пиццей. Пиде – это лодочка из теста, которую можно наполнять чем угодно. Чаще всего начинкой становятся сыр, лук, яйца, колбаса и помидоры.

Пиде можно найти везде: и в ресторанах, и на уличных лотках с едой.

Лахмаджун



Лахмаджун / Фото Mk-Turkey

Лахмаджун снаружи напоминает тонкую пиццу без сыра. Однако это только "обертка", к которой нужно добавлять начинки. Внутрь лахмаджуна обычно заворачивают телячий или бараний фарш, зелень, лук и помидоры.

Борек

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Турецкий борек / ФотоTaste Atlas

Борек – это своеобразный фаршированный пирожок. Обычно его наполняют мясом, творогом и овощами. Однако встречаются и другие начинки – например, картофель.

Рыбный хлеб



Хлеб с начинкой из рыбы / Фото Auto Gear

Турецкое название этого блюда – "balik ekmek". Фактически это бутерброд с рыбой. Обычно внутрь хлеба кладут жареное филе скумбрии, лук, салат и помидоры. Все это сбрызгивают каплей лимонного сока.

Рыбный хлеб принято есть неподалеку от моря. В Стамбуле у Галатского моста можно найти немало мест, это готовят это блюдо.

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Симит



Симит – турецкий бублик / Фото Recept.ua

Эти турецкие бублики можно найти на улицах почти каждого города. Классический симит посыпан зернышками кунжута.

Этот бублик хрустящий снаружи и мягкий внутри. Его можно есть просто так, а можно разрезать и наполнить начинкой: сыром, колбасой и овощами.