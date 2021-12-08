Традиційна турецька їжа – це продовження кухні Османської імперії. Тут багато м'яса, овочів та різноманітного тіста. Дізнайтеся про традиційні місцеві страви, які мають у свому складі ці інгредієнти.
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Піде
Турецька піца – піде / Фото MyLoveofBaking
Цю страву ще називають турецькою піцою. Піде – це човник з тіста, який можна наповнювати чим завгодно. Найчастіше начинкою стають сир, цибуля, яйця, ковбаса та помідори.
Піде можна знайти скрізь: і в ресторанах, і на вуличних лотках із їжею.
Лахмаджун
Лахмаджун / Фото Mk-Turkey
Лахмаджун зовні нагадує тонку піцу без сиру. Однак це тільки "обгортка", до якої потрібно додавати начинки. Всередину лахмаджуна зазвичай загортають телячий або баранячий фарш, зелень, цибулю та помідори.
Борек
Турецький борек / ФотоTaste Atlas
Борек – це своєрідний фарширований пиріжок. Зазвичай його наповнюють м'ясом, сиром та овочами. Однак трапляються й інші начинки – наприклад, картопля.
Рибний хліб
Хліб із начинкою з риби / Фото Auto Gear
Турецька назва цієї страви – "balik ekmek". Фактично, це бутерброд з рибою. Зазвичай всередину хліба кладуть смажене філе скумбрії, а також цибулю, салат та помідори. Усе це збризкують краплею лимонного соку.
Рибний хліб заведено їсти неподалік моря. У Стамбулі біля Галатського моста можна знайти чимало місць, це готують цю страву.
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Сіміт
Сіміт – турецький бублик / Фото Recept.ua
Ці турецькі бублики можна знайти на вулицях майже кожного міста. Класичний сіміт посипаний зернятами кунжуту.
Цей бублик хрусткий зовні та м'який всередині. Його можна їсти просто так, а можна розрізати та наповнити начинкою: сиром, ковбасою та овочами.