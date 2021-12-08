Традиційна турецька їжа – це продовження кухні Османської імперії. Тут багато м'яса, овочів та різноманітного тіста. Дізнайтеся про традиційні місцеві страви, які мають у свому складі ці інгредієнти.

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Піде



Турецька піца – піде / Фото MyLoveofBaking

Цю страву ще називають турецькою піцою. Піде – це човник з тіста, який можна наповнювати чим завгодно. Найчастіше начинкою стають сир, цибуля, яйця, ковбаса та помідори.

Піде можна знайти скрізь: і в ресторанах, і на вуличних лотках із їжею.

Лахмаджун



Лахмаджун / Фото Mk-Turkey

Лахмаджун зовні нагадує тонку піцу без сиру. Однак це тільки "обгортка", до якої потрібно додавати начинки. Всередину лахмаджуна зазвичай загортають телячий або баранячий фарш, зелень, цибулю та помідори.

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Борек



Турецький борек / ФотоTaste Atlas

Борек – це своєрідний фарширований пиріжок. Зазвичай його наповнюють м'ясом, сиром та овочами. Однак трапляються й інші начинки – наприклад, картопля.

Рибний хліб



Хліб із начинкою з риби / Фото Auto Gear

Турецька назва цієї страви – "balik ekmek". Фактично, це бутерброд з рибою. Зазвичай всередину хліба кладуть смажене філе скумбрії, а також цибулю, салат та помідори. Усе це збризкують краплею лимонного соку.

Рибний хліб заведено їсти неподалік моря. У Стамбулі біля Галатського моста можна знайти чимало місць, це готують цю страву.

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Сіміт



Сіміт – турецький бублик / Фото Recept.ua

Ці турецькі бублики можна знайти на вулицях майже кожного міста. Класичний сіміт посипаний зернятами кунжуту.

Цей бублик хрусткий зовні та м'який всередині. Його можна їсти просто так, а можна розрізати та наповнити начинкою: сиром, ковбасою та овочами.