Самое безопасное место в самолете

Статистика показывает, что у мест в задней части самолета самый высокий коэффициент выживания , поэтому черные ящики устанавливают там. Но Андреас утверждает, что в любой аварии слишком много факторов, чтобы можно было дать окончательный ответ.

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Коммерческая авиация в наши дни настолько безопасна, что пассажиры должны выдохнуть с облегчением, когда добираются в аэропорт, а самая опасная часть их пути остается позади,

– сказал Андреас Стобер.

Именно поэтому он считает, что нет смысла выбирать место, опираясь на его безопасность. Сам Андреас в путешествиях любит сидеть у окна, чтобы любоваться видами, или в передней части, чтобы быстрее покинуть самолет и пройти паспортный контроль. Однако людям, что несмотря на все доказательства и преимущества боятся летать, можно выбирать места, на которые не так сильно влияет турбулентность.

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Как уберечься от турбулентности

По словам пилота, пассажиры будут меньше испытывать турбулентность, сидя в районе крыльев самолета . Это связано с тем, что самолет работает по аналогии качели, балансируя посередине, то есть именно там, где крылья.

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Когда самолет попадает в зону турбулентности, его задняя часть, где расположены органы управления полетом, должна четко работать, чтобы самолет продолжал лететь прямо и ровно.

"Это значит, что в то время, когда больше всего движения будет сзади, сиденья у крыльев будут испытывать меньше движения, как концы качели", – отметил пилот.

Поэтому, если у вас будет такая ​​возможность, выбирайте места в средних рядах . Так вы можете обеспечить себе более комфортный и спокойный полет.