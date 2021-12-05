Она работает бортпроводницей уже 20 лет, и много раз летала как на длинные, так и на короткие расстояния. Как ни странно, но Лауре больше нравятся длительные перелеты.

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Длинный перелет – меньше стресса

Стюардесса убеждена, что длительные перелеты менее стрессовые, чем короткие. Вы знаете, что будете лететь долго, а потому успокаиваетесь, не думаете о пересадках, поселении в отель и других нюансах.

По словам Лауры, много времени в самолете – это отличная возможность отдохнуть и завершить некоторые дела, на которые не хватало времени, к примеру сделать что-то по работе, "убрать" в телефоне, дочитать книгу и так далее.

Используйте время в самолете для отдыха и удовольствия / Фото Pexels

Чтобы лучше воспринимать долгие перелеты, путешественница советует не зацикливаться на их продолжительности, а настроиться на приятное времяпрепровождение.

Используйте это время, чтобы расслабиться и отвлечься от повседневных забот,

– сказала Лаура.

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Перелеты с детьми

Обычно родители, которые берут в поездки своих детей, еще скептичнее относятся к удовольствию долгих перелетов. Но Лаура, путешествующая со своими тремя детьми, с ними не соглашается. "Мне легче лететь с детьми в Австралию, чем в Испанию", – говорит она.

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