Разнообразие блюд в Турции впечатляет. В этой стране любят различные специи и приправы. Основу блюд преимущественно составляет мясо – баранина и телятина. Узнайте, что следует попробовать во время визита в Турцию.

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Леблеби



Жареный турецкий горох / Фото

Закуска из жареного нута (турецкого гороха). Леблеби считают уличной едой. Жареный горох приправляют солью, острыми специями, гвоздикой и даже конфетами.

Симит



Симит / Фото Taggta

Необычайно популярный турецкий хлеб. Его часто можно приобрести на улице. Симит выпекают в форме бублика и посыпают кунжутом.

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Борек



Фаршированное пирожное / Фото Zernograd

Это своеобразное фаршированное пирожное. Борек изготовляют из слоеного теста, а внутрь запекают разные виды начинки: картофель, фарш, мясо, творог или овощи.

Сладкий бургер



Мокрый бургер / Фото Zen Yandex

Это турецкие бургеры. Они часто имеют довольно "мятый" вид. Все потому, что их смачивают чесночным томатным соусом, а затем оставляют в специальной коробке с паром – что-то похожее на турецкий хамам. Хотя эти бургеры выглядят не очень привлекательно – они очень вкусны.

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Сиг кофте



Сиг кофте / Фото Turkpidua

Это блюдо из сырого мяса – баранины или телятины. Фарш смешивают с булгуром, петрушкой, специями и даже свежей мятой.

Однако сейчас в Турции почти невозможно найти настоящий сиг кофте из сырого мяса – его запрещают из-за опасности этого продукта.