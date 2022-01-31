Кокосовое масло для волос

Во время отдыха на море волосы часто страдают от солнца, соли и воды. Несвоевременное расчесывание и отсутствие под рукой привычных средств ухода только усугубляют ситуацию.

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Кокосовое масло поможет спасти волосы / Фото Unsplash

Спасти волосы от повреждения поможет кокосовое масло. Ее можно наносить как маску во время мытья, затем смывать водой.

Также это масло часто наносят на сухие кончики и не смывают.

Глина для кожи



Глина пригодится для очищения кожи / Фото Unsplash

Это недорогое средство спасет кожу от загрубевших клеток и загрязнений. Глину можно наносить как маску или умываться разбавленной глиной.

Глина поможет освежить кожу не только на лице, но и теле. Возьмите с собой пакетик с глиной на отдых – однако обязательно покупайте средство с сертификатами качества.

Масло виноградных косточек для кожи



Масло из виноградных косточек содержит множество полезных веществ / Фото Unsplash

Масло виноградных косточек – побочный продукт виноделия. В нем содержится много жирных кислот Омега-6 и витамин Е.

Это масло помогает подпитать кожу и восстановить ее защитный барьер. Если едете на море, уставшая от загара кожа будет благодарна за такую ​​помощь.

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Масло ши для увлажнения



Масло ши тает при нагревании в руках / Фото Unsplash

Масло ши – это жир из ореха африканского дерева ши. Оно богато жирными кислотами, витаминами и антиоксидантами.

В поездках кожа на руках и лице часто обветривается и начинает шелушиться. Масло ши защитит ее от обезвоживания и обветривания. Его даже можно наносить на губы вместо гигиенической помады.

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Морская соль для кожи головы



Морская соль способна стать скрабом / Фото Unsplash

Попробуйте время от времени делать легкий массаж с морской солью. Это помогает отшелушивать загрубевшие и омертвевшие клетки и способствует росту волос.