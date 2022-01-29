Авторы фотографий из нашей подборки опубликовали лучшие снимки из своих путешествий. Они не только демонстрируют красоту удивительных мест и передают атмосферу, которая там царит, но и могут смотивировать кого-то поскорее отправиться в поездку.

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"Скалы Семь Сестер в Англии"

Фото Reddit/ BentheCM

"Лучший вид из лучшего Airbnb, где мы когда-нибудь останавливались. Нуса-Пенида, Индонезия"

Фото Reddit/EpicAdriann

"Сфотографировал Маттерхорн с поезда в Швейцарии"

Фото Reddit / Bad_Astronaut

"Вид из форта Святого Михаила на острове Углян в Хорватии"

Фото Reddit / brunsome

"Красивый закат в Вашингтоне"

Фото Reddit / CoastingwithCas

"Мы поехали на Ниагарский водопад и были в шоке, когда узнали, что самый лучший вид открывается из окна нашего номера"

Фото Reddit / damnit__scully

"Снято на телефон из окна моей гостиницы в Венеции"

Фото Reddit / Roadkill80

"Утренняя прогулка на острове Капри"

Фото Reddit / likestomove

"Сделал это фото в Марокканской Сахаре. Красиво"

Фото Reddit / nanabananaboomboom

"Остров Ко Яо Ной, Таиланд"

Фото Reddit / Mortimer_Kahn

"Поход в Альпы неподалеку от Курмайора, Италия"

Фото Reddit / Zhoutopia

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"Посетил Сервогсватн на Фарерских островах"

Фото Reddit / BeardedMillenial

"Вид из моего хостела в Перу с очень хорошим мальчиком"

Фото Reddit / ObamasLoveChild

"Вид из окна в Позитано, поселке на склоне холма на побережье Амальфи, Италия"

Фото Reddit / ManiaforBeatles

"Каньон Студлагил в Исландии"

Фото Reddit/feel_se

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