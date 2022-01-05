Горное озеро с бирюзовой водой: чем впечатляющее место в Турции привлекает путешественников
Источник:24 канал
Чтобы увидеть кристально чистые озера в окружении гор, необязательно ехать в Норвегию или Исландию. Доступная Турция предлагает путешественникам невероятные виды и интересные объекты для исследования.
Горное озеро Тортум – место с немыслимым видом и энергетикой. Оно расположено в провинции Эрзурум, недалеко от горнолыжного курорта Паландокен. Наша журналистка своими глазами увидела невероятные виды озера и рассказывает, что интересного здесь могут найти туристы.
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Яркий цвет воды – идеален для фото / Фото 24 канал
Длина озера – 8 километров. Ширина водоема составляет около километра. Оно образовалось вследствие оползня горной породы, преградившего один из "входов" в долину.
Кораблик – развлечение для туристов / Фото 24 канал
В любую погоду здесь невероятный цвет воды: бирюзовый, молочно-серый или ярко-голубой. Воды озера прозрачны и чисты, однако купаются здесь только смельчаки – даже летом вода почти ледяная.
Туристы катаются по озеру на кораблике / Фото 24 канал
Туристы приезжают сюда, чтобы сделать невероятные фото, полакомиться форелью, заняться рыбалкой и прокатиться на кораблике.Важно. По дороге к озеру вы непременно встретите беспризорных собак. Не поленитесь, возьмите лакомство для них – животные будут вам благодарны.
Фотографии озера похожие на открытки / Фото 24 канал
Недалеко от озера можно арендовать уютное бунгало. Ночь в нем обойдется около 50 долларов. В этом регионе везде выращивают форель – полакомиться вкусной рыбкой здесь можно по довольно демократичной цене.
У озера можно провести ночь в бунгало / Фото 24 канал
Пейзаж впечатляет даже опытных путешественников / Фото 24 канал
Водопады Тортума
В городе неподалеку расположен огромный водопад. Этот впечатляющий памятник природы привлекает сотни туристов каждый год. Водопад берет начало в озере Тортум.
Огромный водопад поражает туристов / Фото 24 канал
Его высота составляет 48 метров. Он – второй по высоте в мире среди водопадов, возникших в результате землетрясения.
Ширина водного потока – около 21 метра. В зависимости от сезона, количество воды в нем может меняться – в озере может быть больше и меньше воды. Однако это место привлекательно всегда – мощная энергия воды буквально сбивает с ног.
Мощный водопад привлекает туристов / Фото 24 канал
Местные власти сделали вблизи водопада хорошую инфраструктуру – здесь есть большая зона для прогулок и фото. Наслаждаться видом можно как днем, так и вечером.
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Как попасть на озеро Тортум
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Озеро расположено неподалеку от горнолыжного курорта Паландокен. Туристы могут совместить катание и увлекательные экскурсии. Дорога от курорта до долины занимает около 1,5 часов.
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Паландокен – доступен украинским путешественникам. Сейчас туда летает чартерный рейс туроператора Coral Travel. Рейсы отправляются из Киева. Заказать туры можно на любой вкус и кошелек.
Туристы могут попасть сюда чартером из Киева / Фото 24 канал
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Цены на курорте и вообще в Турции очень демократичны. Отдыхать, кататься на лыжах и сноубордах, есть, покупать сувениры и путешествовать здесь гораздо дешевле, чем на украинских курортах.
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Заказать экскурсии можно, обратившись на рецепцию отеля. В городе Эрзурум действует немало туристических агентств, организующих поездки к местным достопримечательностям.