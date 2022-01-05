Гірське озеро з бірюзовою водою: чим вражаюча пам'ятка в Туреччині приваблює мандрівників

Щоб побачити кришталево чисті озера в оточенні гір, не обов'язково їхати до Норвегії або Ісландії. Доступна Туреччина пропонує мандрівникам неймовірні краєвиди та цікаві об'єкти для дослідження.

Гірське озеро Тортум – місце з нейомвірним краєвидом та енергетикою. Воно розташоване у провінції Ерзурум, неподалік гірськолижного курорту Паландокен. Наша журналістка на власні очі побачила неймовірні краєвиди озера й розповідає, що цікавого тут можуть знайти туристи.

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Яскравий колір води – ідеальний для фото / Фото 24 канал

Довжина озера – 8 кілометрів. Ширина водойми становить близько кілометра. Воно утворилося внаслідок зсуву гірської породи, що перегородив один з "входів" у долину.



Кораблик – розвага для туристів / Фото 24 канал

В будь-яку погоду тут неймовірний колір води: бірюзовий, молочно-сірий або яскраво-блакитний. Води озера прозорі та чисті, однак купаються тут тільки відчайдухи – адже навіть влітку вода майже крижана.



Туристи катаються озером на кораблику / Фото 24 канал

Туристи приїжджають сюди, щоб зробити неймовірні фото, поласувати фореллю, зайнятися риболовлею та покататися на кораблику.

Дорогою до озера ви неодмінно зустрінете безпритульних собак. Не полінуйтеся, візьміть смаколики для них – тварини будуть вам вдячні.



Фотографії озера схожі на листівки / Фото 24 канал

Неподалік озера можна орендувати затишне бунгало. Ніч у ньому обійдеться близько 50 доларів. У цьому регіоні скрізь вирощують форель – поласувати смачною рибкою тут можна за досить демократичну ціну.



Біля озера можна провести ніч в бунгало / Фото 24 канал



Краєвид вражає навіть досвідчених мандрівників / Фото 24 канал

Водоспади Тортума

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.

У місті неподалік розташований величезний водоспад. Ця вражаюча пам'ятка природи приваблює сотні туристів щороку. Водоспад бере початок в озері Тортум.



Величезний водоспад вражає туристів / Фото 24 канал

Його висота становить 48 метрів. Він – другий за висотою у світі серед водоспадів, що виникли внаслідок землетрусу.

Ширина водного потоку – близько 21 метра. В залежності від сезону кількість води у ньому може мінятися – в озері може бути більше та менше води. Однак це місце привабливе завжди – потужна енергія води буквально збиває з ніг.



Потужний водоспад приваблює туристів / Фото 24 канал

Місцева влада зробила поблизу водоспаду хорошу інфраструктуру – тут є велика зона для прогулянок та фото. Насолоджуватися краєвидом можна як вдень, так і ввечері.

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Як потрапити на озеро Тортум

Озеро розташоване неподалік від гірськолижного курорту Паландокен. Туристи можуть поєднати катання та захоплюючі екскурсії. Дорога від курорту до долини займає близько 1,5 години.

Паландокен – доступний українським мандрівникам. Зараз туди літає чартерний рейс туроператора Coral Travel. Рейси відправляються з Києва. Замовити тури можна на будь-який смак і гаманець.



Туристи можуть потрапити сюди чартером із Києва / Фото 24 канал