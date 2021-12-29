Долина Нарман расположена в провинции Эрзурум, недалеко от популярного горнолыжного курорта Паландокен. Журналистка 24 канала посетила эту невероятную локацию и своими глазами увидела, почему этот край так привлекает туристов.

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Сказочные дымоходы долины Нарман
Один из сказочных дымоходов / Фото 24 канал

Как образовалась "долина фей"

Долина имеет длину 62 километра. Причудливые красные скалы обступили ее по обе стороны. Природа создавала их тысячелетиями: мягкая глинистая порода выветривалась, формируя своеобразные колонны с каменными "шляпками".

Сказочные дымоходы долины Нарман
Красная глина имеет насыщенный цвет / Фото 24 канал

Красная глина – очень нежный материал. Рано или поздно большинство конструкций на фото будут разрушены, а в долине возникнут новые – внешний вид локации будет меняться с годами.

Сказочные дымоходы долины Нарман
Сверху камни покрыты мягким слоем глины / Фото 24 канал

Местные жители называют Нарман "долиной красных фей". А впечатляющие глиняные колонны – сказочными дымоходами.

Сказочные дымоходы долины Нарман
Долина привлекает любителей ярких снимков / Фото 24 канал

Подобные творения природы можно увидеть только в 3 местах на планете:

  • в Большом каньоне (США),
  • в Чили,
  • в Турции.

Сказочные дымоходы долины Нарман
Космический пейзаж / Фото 24 канал

Долина открыта для туристов

В 2010 году эту впечатляющую локацию открыли для посетителей. А в 2012 – внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сказочные дымоходы долины Нарман
У входа в долину есть ресторан, мини-отель и магазин / Фото 24 канал

Туристам предлагают преодолеть пешеходный маршрут протяженностью 15 километров. Также здесь доступен велотуризм и конные прогулки.

У входа в долину есть некоторая инфраструктура: здесь можно приобрести сувениры, посидеть в местном баре, посетить туалет. Есть несколько гостиничных номеров для тех, кто хочет задержаться в долине Нарман на 2 – 3 дня.

Сказочные дымоходы долины Нарман
Туристам предлагают выпить кофе с видом на долину / Фото 24 канал

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Как попасть в долину Нарман

  • Она расположена неподалеку от горнолыжного курорта Паландокен. Туристы могут совместить катание и увлекательные экскурсии. Дорога от курорта в долину занимает около 2 часов.

  • Паландокен – доступен украинским путешественникам. С конца декабря туда летает чартерный рейс туроператора Coral Travel. Заказать туры можно на любой вкус и кошелек.

  • Цены на курорте и вообще в Турции очень демократичны. Отдыхать, кататься на лыжах и сноубордах, кушать, покупать сувениры и путешествовать здесь гораздо дешевле, чем на украинских курортах.

  • Заказать экскурсии можно, обратившись на рецепцию отеля. В городе Эрзурум действует немало туристических агентств, организующих поездки к местным достопримечательностям.

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