Город-рекордсмен: узнайте 15 интересных фактов о Стамбуле

Многие считают Стамбул столицей Турции. Однако это не так – главным городом является Анкара, а Стамбул – это огромный исторический и культурный центр, привлекающий тысячи туристов.

Стамбул не раз бывал столицей империй и переходил из рук в руки. Многочисленные поколения оставили здесь множество напоминаний о своем существовании. Этот старинный город не оставляет равнодушным ни одного путешественника. Узнайте интересные факты о Стамбуле.

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15 малоизвестных фактов о Стамбуле

Этот город старше Киева примерно на 1000 лет. Стамбул – единственный в мире город, расположенный и в Азии, и в Европе. Стамбул – самый густонаселенный город Европы – в нем проживает более 15 миллионов человек. В Стамбуле работает более 500 хамамов. Гранд-базар в Стамбуле – самый большой крытый рынок в мире.



Стамбул – единственный город, расположенный и в Азии, и в Европе / Фото Unsplash

Самая низкая температура, зафиксированная в Стамбуле, – 16,1 градуса ниже нуля. В Стамбуле проживает около 10% населения Турции. Знаменитый поезд "Восточный экспресс" ездит между Стамбулом и Парижем. Стамбульский метрополитен – один из самых старых в мире. В Стамбуле расположена единственная в мире церковь, полностью построенная из железа.

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В Стамбуле можно посетить множество роскошных мечетей / Фото Unsplash

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В Стамбуле, как и во всей Турции, очень любят кошек. Местные жители делают им домики и кормят животных. Главный рынок Стамбула находится на 66 улицах. Площадь дворца Топкапы в Стамбуле составляет около 700 тысяч квадратных метров. В Стамбуле больше общественных туалетов, чем в любом городе. Стамбул занимает второе место в мире по числу браков. На первом месте – Лас-Вегас.

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