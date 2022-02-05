Город-рекордсмен: узнайте 15 интересных фактов о Стамбуле
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Многие считают Стамбул столицей Турции. Однако это не так – главным городом является Анкара, а Стамбул – это огромный исторический и культурный центр, привлекающий тысячи туристов.
Стамбул не раз бывал столицей империй и переходил из рук в руки. Многочисленные поколения оставили здесь множество напоминаний о своем существовании. Этот старинный город не оставляет равнодушным ни одного путешественника. Узнайте интересные факты о Стамбуле.
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15 малоизвестных фактов о Стамбуле
- Этот город старше Киева примерно на 1000 лет.
- Стамбул – единственный в мире город, расположенный и в Азии, и в Европе.
- Стамбул – самый густонаселенный город Европы – в нем проживает более 15 миллионов человек.
- В Стамбуле работает более 500 хамамов.
- Гранд-базар в Стамбуле – самый большой крытый рынок в мире.
Стамбул – единственный город, расположенный и в Азии, и в Европе / Фото Unsplash
- Самая низкая температура, зафиксированная в Стамбуле, – 16,1 градуса ниже нуля.
- В Стамбуле проживает около 10% населения Турции.
- Знаменитый поезд "Восточный экспресс" ездит между Стамбулом и Парижем.
- Стамбульский метрополитен – один из самых старых в мире.
- В Стамбуле расположена единственная в мире церковь, полностью построенная из железа.
В Стамбуле можно посетить множество роскошных мечетей / Фото Unsplash
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- В Стамбуле, как и во всей Турции, очень любят кошек. Местные жители делают им домики и кормят животных.
- Главный рынок Стамбула находится на 66 улицах.
- Площадь дворца Топкапы в Стамбуле составляет около 700 тысяч квадратных метров.
- В Стамбуле больше общественных туалетов, чем в любом городе.
- Стамбул занимает второе место в мире по числу браков. На первом месте – Лас-Вегас.
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