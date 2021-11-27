Горы, песок и древние руины: 8 пляжей, которые считают лучшими в Турции

Турция известна в мире своими морскими курортами. В этой стране есть немало отличных пляжей, которые подарят роскошный отдых.

Даже если вы уже бывали в Турции, в этом списке пляжей найдется что выбрать для новых впечатлений и эмоций. Вашему вниманию – самый длинный пляж, а также пляжи, окруженные дикой природой и историческими достопримечательностями.

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Патара



Патара / Фото Kidpassage

Это самый длинный пляж на Средиземном море. Издание The Sunday Times назвало Патару самым лучшим пляжем в мире.

Туристы могут взять напрокат шезлонги и зонтики.

Олимпос



Олимпос / Фото

Пляж за городом, окруженный лесами. В лесах полно римских руин – непревзойденная атмосфера гарантирована.

Изтузу



Изтузу / Фото Мандрия

Этот пляж является государственным заповедником. Здесь обитают морские черепахи.

До пляжа Изтузу не доберешься по суше. Сюда можно только доплыть на лодке из города Дальян. Пляж довольно большой, у берега мелко, а вода очень теплая.

Олюдениз



Олюдениз / Фото Shutterstock

Этот пляж является самым известным в Турции. Он отлично подойдет тем, кто хочет развлечений. На пляже всегда много людей, здесь гостям доступны бары, различные водные виды спорта, подводное плавание и так далее.

Сиде



Сиде / Фото Unsplash

Сиде – очень популярный курорт. Пляжи здесь покрыты мелким песком, а неподалеку есть римские руины, которые заинтересуют путешественников.

Бодрум



Бодрум / Фото Unsplash

Мавзолей в Бодруме входит в 7 чудес света (его историческое название – Мавзолей в Галикарнасе – 24 канал). Кроме того, туристам обязательно нужно увидеть Замок Святого Петра, который ранее был крепостью крестоносцев. Сейчас там находится Музей подводной археологии.

Пляжи в Бодруме не очень большие, но привлекают туристов своими достопримечательностями.

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Кемер



Кемер / Фото Unsplash

Пляжи в Кемере преимущественно с мелкой галькой, хотя встречаются и песчаные. Туристы едут сюда за живописными пейзажами: этот курорт расположен возле гор.

Купаться в море с видом на величественные вершины – невероятное удовольствие.

Алания



Алания / Фото Unsplash

Этот курорт – один из самых больших в Турции. Пляжи Алании очень популярны. Их протяженность достигает около 22 километров. Недалеко расположен замок Больших Сельджуков, который активно посещают туристы.