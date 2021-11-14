Горы, вулканы и океан: 6 причин посетить остров Маврикий

Маврикий – островное государство, восхищающее гостей своими роскошными пляжами и пальмами. Поскольку остров возник в результате извержения вулкана, его пейзажи поражают своей космичностью.

Маврикий – остров, расположенный в южных широтах Африки, на расстоянии около 900 километров от Мадагаскара. Этот райский уголок в Индийском океане точно не оставит безразличными даже опытных путешественников.

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Остров Маврикий / Фото Unsplash

Причины посетить Маврикий

Приятная погода. Бухта индийского океана позволяет наслаждаться приятной температурой воздуха в любое время года. Температура воздуха здесь почти никогда не поднимается выше 35 градусов и не опускается ниже 18 градусов. Замечательный сервис. Тем, кто привык проводить отпуск роскошно и комфортно, Маврикий будет по душе. Местные владельцы бизнеса беспокоятся о сервисе: здесь хорошие отели и качественное обслуживание. Невероятные пляжи. Пляжи на острове широкие, живописные и с чистым светлым песком.



На Маврикии отличные пляжи / Фото Unsplash

Архитектура. На острове осталось немало свидетельств пребывания португальцев, британцев, французов, оставивших здесь отличные образцы архитектуры своих стран.



Национальные парки на Маврикии / Фото Unsplash

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Национальные парки. На острове расположены невероятные национальные парки и заповедники, впечатляющие ландшафтами, растительным и животным миром.

Горы. Горный ландшафт образовался здесь в результате извержения вулкана. Горы здесь не очень высокие, но очень живописные и причудливые. Также остров пронизан сетью извилистых рек



Пейзажи Маврикия / Фото Unsplash