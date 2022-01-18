В Грецию на отдых: украинская авиакомпания будет летать в ряд курортных городов

Компания Azur Air Ukraine получила разрешение летать в несколько городов в Греции. Среди них есть и популярные туристические места, например остров Родос.

Государственная авиационная служба Украины предоставила разрешение летать в ряд городов: Ираклион, Миконос, Родос, Корфу, Ханью и Кос. Добраться туда можно будет из Киева.

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Кроме того, авиакомпания Azur Air Ukraine теперь увеличит частоту уже существующего рейса Киев – Салоники. Самолет будет отправляться туда 5 раз в неделю.



Из Киева можно будет добраться до ряда греческих городов / Фото Unsplash

Не только Греция

Также в авиакомпании появятся рейсы в такие европейские города: Римини (Италия), Ларнаку (Кипр) и Пальма-де-Мальорку (Испания).

Что известно об Azur Air Ukraine

Это дочернее предприятие российской авиакомпании Azur Air. Хаб компании находится в международном аэропорту "Борисполь". Компания осуществляет рейсы в Грецию, Испанию, Болгарию, Турцию и Египет.

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