В том, чтобы "понять" лыжи, нет особых секретов. Однако вам понадобится сила воли, смелость и огромное желание учиться.

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Выберите хорошую одежду

Первое впечатление от катания может быть испорчено, если вам будет холодно или вы промокнете.

Поэтому вам нужны:

лыжный костюм из водонепроницаемой ткани,

термобелье: кофта и брюки,

флисовая кофта,

дополнительное утепление – тонкая пуховая куртка (ее можно спрятать в рюкзак).

Без всех этих элементов одежды кататься будет не очень приятно.

Обратитесь к инструктору

Многие люди пробуют учиться сами, и их первые впечатления о лыжах сильно испорчены отрицательным опытом. С хорошим инструктором вы узнаете азы поведения на склоне. Также он убережет вас от падения и травмы.

Первые спуски, сделанные под наблюдением инструктора, принесут вам действительно приятные эмоции.



Важно учиться с квалифицированным инструктором / Фото Unsplash

Забудьте о палках

Новички часто хотят взять для учебы лыжные палки, думая, что с ними безопаснее кататься. Но это не так. Обычно на этапе обучения палки не нужны – они будут только мешать.

Не забывайте сгибать ноги в коленях

Часто новички нервничают и стоят на прямых ногах. Сгибайте колени – это поможет быстрее овладеть "лыжной" наукой.

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь .

Научитесь тормозить и задом, и передом

Часто новички падают, потому что научились тормозить по направлению вперед, а назад – еще нет. Принцип торможения задом и передом лыж одинаков – поэтому попробуйте овладеть им сразу.

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Не смотрите на ноги

Универсальный совет, который даст любой инструктор – смотреть вперед, а не вниз. Свои ноги вам нужно ощущать, а не видеть.

К тому же когда ваш взгляд устремлен вперед, вы держите спину прямо. Это помогает тормозить и вообще лучше управляться с лыжами.



Нужно смотреть вперед, а не на ноги / Фото Unsplash

Не бойтесь падать

Никто не научился кататься на лыжах без падений. Поэтому это нужно принять и смириться. А еще лучше – научиться падать правильно.