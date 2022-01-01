В том, чтобы "понять" лыжи, нет особых секретов. Однако вам понадобится сила воли, смелость и огромное желание учиться.
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Выберите хорошую одежду
Первое впечатление от катания может быть испорчено, если вам будет холодно или вы промокнете.
Поэтому вам нужны:
- лыжный костюм из водонепроницаемой ткани,
- термобелье: кофта и брюки,
- флисовая кофта,
- дополнительное утепление – тонкая пуховая куртка (ее можно спрятать в рюкзак).
Без всех этих элементов одежды кататься будет не очень приятно.
Обратитесь к инструктору
Многие люди пробуют учиться сами, и их первые впечатления о лыжах сильно испорчены отрицательным опытом. С хорошим инструктором вы узнаете азы поведения на склоне. Также он убережет вас от падения и травмы.
Первые спуски, сделанные под наблюдением инструктора, принесут вам действительно приятные эмоции.
Важно учиться с квалифицированным инструктором / Фото Unsplash
Забудьте о палках
Новички часто хотят взять для учебы лыжные палки, думая, что с ними безопаснее кататься. Но это не так. Обычно на этапе обучения палки не нужны – они будут только мешать.
Не забывайте сгибать ноги в коленях
Часто новички нервничают и стоят на прямых ногах. Сгибайте колени – это поможет быстрее овладеть "лыжной" наукой.
Научитесь тормозить и задом, и передом
Часто новички падают, потому что научились тормозить по направлению вперед, а назад – еще нет. Принцип торможения задом и передом лыж одинаков – поэтому попробуйте овладеть им сразу.
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Не смотрите на ноги
Универсальный совет, который даст любой инструктор – смотреть вперед, а не вниз. Свои ноги вам нужно ощущать, а не видеть.
К тому же когда ваш взгляд устремлен вперед, вы держите спину прямо. Это помогает тормозить и вообще лучше управляться с лыжами.
Нужно смотреть вперед, а не на ноги / Фото Unsplash
Не бойтесь падать
Никто не научился кататься на лыжах без падений. Поэтому это нужно принять и смириться. А еще лучше – научиться падать правильно.
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